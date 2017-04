Slovenská firma ke svému stroji zatím nezveřejnila žádné technické podrobnosti. První verze vznikala již v roce 1990, teprve v roce 2014 se veřejnosti ukázala verze 2.5, ze které třetí evoluce vychází. Parametry sériového provedení, které jde do prodeje nyní, budou patrně podobné.

O pohon dvoumístného létajícího automobilu se stará čtyřdobý čtyřválcový letecký motor Rotax 912. Jeho přesné technické parametry firma dosud nezveřejnila, stejně jako u minulé evoluce. Tento motor nabízí obvyklý výkon 80 až 100 koní.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Aeromobil 3.0

Zdroj: Aeromobil

Při jízdě v režimu „automobil“ je nejvyšší rychlost 160 km/h, což při spotřebě paliva 8,0 l/100 km dává teoretický dojezd dle výrobce 845 kilometrů. Tankovat můžete na libovolné čerpací stanici pro běžná motorová vozidla. K řízení/pilotování potřebujete pilotní průkaz, stejně jako řidičské oprávnění pro běžná motorová vozidla.

Létající auta byla snem 60. let minulého století, ale myšlenku se až dosud nikomu nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. I prototyp slovenského vozidla se sklápěcími křídly má za sebou dlouhou cestu i havárii. AeroMobil tvrdí, že se mu podařilo prototyp vypiplat do podoby reálného stroje, schopného jít do prodeje. Anebo alespoň do stavu, kdy si výrobce troufá ohlásit, že letos začne přijímat předběžné objednávky.

Sériové provedení létajícího automobilu od společnosti Aeromobil

FOTO: Aeromobil

Ve světě se paralelně vyvíjí několik verzí létajících aut, model ze Slovenska má ale podle listu Denník N šanci být jako první v prodeji.

Prototyp se téměř před dvěma lety, v květnu 2015, zřítil na letišti v Nitře na západě Slovenska. Stroj, který se dostal do vývrtky, pilotoval jeho vynálezce Štefan Klein, který na myšlence auta schopného vzlétnout pracuje déle než čtvrt století. Ačkoli spadl z výšky více než 200 metrů, pilot utrpěl jen lehká zranění, protože se mu ještě ve vzduchu podařilo aktivovat padák, a ztlumit tak náraz na zem.