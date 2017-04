Jmenuje se Infiniti QX80 Monograph a je to opravdu ohromný kus auta. Je vidět, že s aerodynamikou si moc starostí nedělá. Téměř kolmá maska chladiče je velká jak vrata od evropské garáže. Kapotu asi řidič také uvidí celou. I přes ohromná kola je zřejmé, jak masivní je boční ponton karoserie. Ještě navíc je extrémně hladký, protože jsou zapuštěné kliky a hladká jsou i okna. Přední i boční totiž zcela překrývají sloupky. Takže působí dojmem jednolité skleněné plochy.

Zajímavá jsou i přední světla, která jsou z LED diod a kopírují spodní část dálkových světel. Nahoře pak je tenký pásek, který také svítí a přechází postupně až do bočních tykadel, ve kterých jsou kamery nahrazující zpětná zrcátka.

Infiniti říká, že auto má reprezentovat nový směr, kterým se značka vydává při vývoji nových SUV.

Dnes prodávané Infiniti QX80 (2017)

FOTO: Infiniti

Pokud se ptáte, co je pod kapotou, tak to oficiální zpráva neříká. Můžeme ale pro inspiraci připomenout, co v současné době má pod kapotou nejprodávanější současné SUV téhle značky v USA – QX80. Je to vidlicový osmiválec o objemu 5,6 litru s výkonem 298 kW (400 koní). K tomu je připojená sedmistupňová automatická převodovka a pohon může být jak 4x2 tak i 4x4. Více se dozvíme na autosalonu v New Yorku, kde 11. dubna bude mít auto svou premiéru.