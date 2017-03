O nové generaci Suzuki Swift jsme už psali, ale to byly informace o vozech pro asijský trh. [celá zpráva]

Tohle je výstavní premiéra evropské specifikace, která má samozřejmě o kus jiné charakteristiky. A ne nezajímavé. Karoserie vypadá, jako by to byla evoluce té předešlé, ale není to tak. Je to kompletně nové auto.

Má trochu východnější vzhled, ale to ani moc nevadí. Zajímavé je, že i když se karoserie zkrátila o jeden centimetr, je uvnitř více místa. Proč? Protože rozvor se zvětšil o 2 cm. Takže jestliže současná generace jezdila jako motokára, ta nová na tom nebude o moc hůř.

Suzuki Swift

FOTO: Suzuki

Pod kapotou bude litrový tříválec Boosterjet (85 kW/170 Nm) a také čtyřválec 1.2 Dualjet (66 kW). Ten jsme měli například v testu Suzuki Baleno. [celá zpráva]

Ovšem oba motory mohou být v kombinaci i s označením SHVS, což je hybridní verze. Integrovaný reverzní startér dokáže vypínat motor na křižovatkách a pak ho znovu startovat, generovat elektrický proud, a pokud je potřeba, pomůže i se zrychlením. Emise u hybridu by se tak měly srazit pod 100 g/km CO2.

Suzuki Swift

FOTO: Suzuki

Ale se zajímavostmi jsme neskončili. Dvanáctistovka totiž může být spojena i s pohonem všech kol. Ten, kdo se o Suzuki Swift někdy zajímal, ten ví, že auto mělo i dnes pohon všech kol. Mezi konkurenty je to unikát a nepřijde tedy o něj.

A poslední zajímavost. Zatímco dvanáctistovka bude moci být ve spojení s CVT, menší litrový tříválec dostane šestistupňový automat. Plnohodnotný, tedy i s hydrodynamickým měničem točivého momentu a planetovkou.

Auto se začne v Evropě prodávat v průběhu tohoto léta. Ceny zatím neznáme.