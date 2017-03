Hyundai na tomhle poli není žádný nováček. Vždyť už dnes provozuje model Tucson ix35 Fuel Cell. A palivové články jsou pro značku velmi důležité, protože je chce stále ve větší míře prosazovat.

Hyundai Futuristic FE Fuel Cell Concept

Nový koncept tak ukazuje nejen zajímavý design, který je velmi hladký, ale hlavně techniku. Ta má například větší výkonovou hustotu na palivových článcích. Co to znamená? Že z přeměny vodíku na vodu na speciálním materiálu v palivovém článku získá Hyundai víc elektronů vodíku, to znamená větší účinnost. Na jednu nádrž tak dokáže tenhle koncepční vůz ujet 800 km.

Uvnitř auta pak vidíme, jak tu vládne elektrika. Nejde ani tak o hromady velkých displejů, ale o to, že tu jsou místa na připojení a nabití telefonů, tabletů, počítačů a v kufru je ve speciální schránce uložena elektrická koloběžka, kterou jsme vám nedávno už představovali.

Zajímavostí je, že voda, která vzniká v palivových článcích, se nevypustí na silnici, ale používá se ve speciálním zvlhčovači vzduchu, který je součástí klimatizace. Ten vzduch čistí i zvlhčuje, aby bylo klima uvnitř příjemné. [celá zpráva]

