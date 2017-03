Ženevský autosalon bude letos nacpanější novinkami víc než jindy. Z tohoto autosalonu se stala vlastně jediná kompletní přehlídka všech automobilek, protože z podzimních pařížských a frankfurtských autosalonů se hromadně odhlašují značky. Jednak se jim to nevyplatí, jednak například Francouzům přijde německý autosalon jako prezentace hlavně německých značek a naopak.

A tak Ženeva bude plná. Opravdu plná, a to nejen novinkami sériovými, ale i koncepty. Třeba Mercedes-Benz představí novinek hned několik (například kabriolet E třídy apod.) a k tomu i jeden koncept. Jmenuje se Mercedes-AMG GT Concept.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2017)

FOTO: Porsche

Na první pohled tedy můžeme říct, že jde o konkurenta pro Porsche Panameru – čtyřdveřový sportovní sedan (nebo liftback, to ještě není zcela zřejmé). Ale protože je v názvu i AMG, půjde pravděpodobně o velmi silný vůz, který pod kapotou bude mít přeplňovaný osmiválec. Troufáme si tvrdit, že bude mít objem čtyři litry. Ale uvidíme. Do premiéry už je to jen pár hodin.

O autě se mezi motoristickými časopisy už hovoří jako o jasném sériovém modelu pro rok 2018, kde by se měl postavit právě panameře. Ta si ukrajuje příliš velký kus trhu a Mercedes by z něj chtěl větší podíl.