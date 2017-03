Prodloužená a sedmimístná verze byla avizována už před několika měsíci. Teď se konečně objevily první snímky evropské verze a informace k téhle novince, jejíž premiéra bude už příští týden na autosalonu v Ženevě.

Proti pětimístnému modelu Allspace narostl o 110 milimetrů na rozvoru a o 215 mm do délky. Pokud se ptáte, jak je na tom v poměru k tuaregu, pak je o 94 milimetrů kratší. Díky nárůstu rozměrů se tak do kufru vejdou dvě sklopné nouzové sedačky nebo 780 litrů nákladu ve standardním pětimístném obsazení nebo až 1920 l jen ve dvou místech. Ovšem Škoda Kodiaq je stále o něco lepší. Ta má 2065 litrů.

Volkswagen Tiguan Allspace

FOTO: Volkswagen

Volkswagen Tiguan Allspace

FOTO: Volkswagen

Pod kapotou se nestane nic neočekávaného. V Číně a v USA bude auto i se šestiválcem, ale tady u nás to samozřejmě neprošlo. Takže základ je benzínová čtrnáctistovka TSI o výkonu 110 kW (150 k). Stejný výkon pak má dvoulitrový turbodiesel. Tyhle dvě motorizace mají v základu pouze pohon předních kol. Všechny ostatní motory (TSI 132 kW/180 koní, TDI 140 kW/190 koní a bi-TDI 176 kW/240 koní) dostanou pohon všech kol, stejně jako nabídku DSG.

Co má v interiéru klasický tiguan, to má i delší allspace. Co nabízí v příplatkové výbavě první, to nabídne i druhý. Prostě Volkswagen Tiguan Allspace nabídne hlavně víc prostoru, vždyť ve druhé řadě bude pro nohy víc o 54 mm v podélném směru. Cenu pro ČR ještě neznáme.