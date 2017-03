Range Rover Velar se asi stane metou pro všechny ostatní značky, které se chtějí tvářit prémiově, které chtějí nabízet drahá auta pro movité zákazníky. Velar totiž přináší řadu řešení, kterých se zatím žádný jiný výrobce neodvážil. A to nejen dílčích, ale hromadu originálních řešení.

Začneme od designu. Ten je moc pěkný a tak nějak plynulý. Hladký. Čím je to dáno? Třeba tím, že kliky jsou zapuštěné do karoserie a vysunují se jen, když je potřeba. Nebo předními uzoučkými světlomety, standardně s LED technikou. Komu to nestačí, může mít Matrix LED světla, což jsou opět diody, které si ale cloní a přisvěcují zrovna ty části, které jsou či nejsou zapotřebí osvětlovat. A pro úplné fajnšmekry jsou tato světla doplněna ještě laserovým promítáním.

Pojďme se podívat na techniku. Auto je prý ze všech vozidel Land Rover nejvíc stavěné na provoz na silnici. Aby také ne, když podvozek hojně využívající hliník patří Jaguaru F-Pace. S ním má shodný rozvor a prakticky všechnu techniku. Jen může být s klasickými pružinami (světlá výška činí 213 mm) nebo se vzduchovým odpružením (až 251 mm). Jak vidíte z hodnot prostoru pod nápravami, tohle auto se nezalekne ani terénu. Vždyť nebude jediná verze, která by neměla pohon všech kol.

Motorů bude hned pět, z toho tři dieselové. Začneme jimi. Základní dva dvoulitry mají čtyři válce a výkony 132 resp. 177 kW. Točivé momenty vrcholí na 430 resp. 500 Nm, vždy při 1500 ot./min. Vrcholem je třílitrový šestiválec s 221 kW/700 Nm. Benzínové jednotky jsou dvě – čtyřválec se dvěma litry (184 kW/365 Nm) a třílitrový šestiválec s 280 kW/450 Nm. Všechny motory pracují s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF.

Úžasná dotyková hračka

A teď do interiéru. Začneme v kufru, který má objem 673 litrů, což je úžasná hodnota. Přeskočme na sedačky. Ty jsou obšité ne kůží, ale zvláštní látkou, která je z PET lahví. Je ale tak krásná a exkluzivní, že se ji Land Rover nestydí propagovat a říká, že zanedlouho k ní přistoupí i konkurence.

A teď ta přístrojovka. Je to přímo symfonie na dotyk. Už na volantu jsou ovladače dotykové. Na přístrojové desce pak jsou obří desetipalcové displeje – ten horní klasicky ovládá infotainment a ten spodní se dvěma ovládacími kruhy pak klimatizaci a další doplňkové funkce. Vše je na dotyk, vše je krásně intuitivní a především je to nádhera. Žádné hledání v displejích a šestnácti submenu… Tady když chcete vyhřívat sedačky, tak se dotknete displeje a je to.

Před řidičem pak jsou v základu klasické budíky, ale může si objednat i digitální přístrojový štít a také head-up displej.

Pokud se vám auto zalíbilo, tak teď začala výroba vozů v limitované edici First Edition. Budou to pouze šestiválce, s nejluxusnějšími světly, vzduchovým podvozkem a audiosystémem Meridian s příkonem 1,6 kW. Kolik bude automobilka chtít za tyto vozy, není známo.

Základní cena auta (nejslabší turbodiesel) je stanovena na 1 599 569 Kč. Ale asi si počkáte, protože Land Rover už o auto registruje 40 000 zájemců!