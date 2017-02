Koncept sportovního vozu připravený pro nejdůležitější autosalon v Evropě, má opravdu povedený design. Na první tříčtvrteční pohled jde o malé kupé, ale stačí auto pootočit a zjistíte, že to není tak malé autíčko. Je dlouhé jako shooting brake. Ale zase tu jsou čtyři dveře proti sobě otevíratelné. Takže nakonec je to dlouhé kombi s hodně dynamickým vzhledem, který umocňuje třeba velká maska chladiče. Za ní by měl být blíže nespecifikovaný plug-in hybridní motor s výkonem 221 kW (300 k).

Peugeot Instinct

FOTO: Peugeot

Peugeot ve své tiskové zprávě navíc ještě ukazuje jakousi virtuální stránku věci. Zamýšlí se (jinak se to nedá nazvat) nad tím, že automobil má autonomní systém řízení. Ten má dva stupně Autonomous Soft a Autonomous Sharp, stejně jako manuální módy Drive Boost a Drive Relax. Tyto režimy se pak dokážou automaticky zapínat podle toho, jakou má řidič náladu, jak se cítí apod.

Jak to funguje? Třeba podle pozice a kalendáře v telefonu auto zjistí, že majitel právě byl na koncertu vážné hudby v Rudolfinu. Tak nastaví sedadlo do odpočinkové pozice, autonomního režimu Soft a nechá ho ještě relaxovat po cestě domů a vstřebat celý ten kulturní zážitek. Naopak když třeba bude vědět, že spěcháte na schůzku, nastaví podle toho co nejrychlejší trasu i mód řízení.

Peugeot Instinct

FOTO: Peugeot

Samozřejmě, že jde jen o nápady automobilky, které jen tak někdo do reality nevetkne. Z interiéru se ale během chvíle určitě dostane nový displej o úhlopříčce 9,7 palce, která by se snad měla objevit zanedlouho v nových modelech.