Moderní vozy s autonomním řízením budou mít ještě volanty, protože prostě řidič bude muset za všech okolností stále ještě kontrolovat automobil. Ovšem autonomní vozy znamenají pro výrobce aut základní přelom v komunikaci řidiče či vozu a jeho kol.

Nastává konec mechanického spojení částí a řízení bude pouze po drátě (by wire). Firma ale očekává, že odchod od tradičních současných technologií přinese ulehčení jak výrobcům, tak i řidičům. Auta budou prý zase víc zajímavá a bude zábava je řídit.

Ovšem samotné systémy řízení budou muset být několikrát hlídány, zdvojeny či ztrojeny. Pokud bude jeden elektromotor pro pohon řízení, bude muset mít druhý jako zálohu. Stejně tak to bude i se sběrnicemi, výpočetní centrálou apod. Program navíc bude muset dokázat vyřešit spousty proměnných, kdy do řízení může vstoupit náhlý a neočekávaný faktor, jako je řidič.

Ano, i tak to je. Představte si, že řidič se natáhne pro něco do přihrádky spolujezdce a zavadí o volant, když auto pojede v autonomním režimu. Co to bude znamenat? Má systém okamžitě předat správu vozu jemu nebo ho má ignorovat.

Nissan IDS Concept - ukázka interiéru autonomního vozu se skládacím volantem

FOTO: Nissan

V tomto případě bude řidič pravděpodobně vyhodnocen jako nadbytečný prvek a systém ho bude ignorovat. Vzhledem k tomu, že automobily směřují k naprosté autonomnosti, pak se stanou jednou volanty nadbytečnou zátěží, protože pro designery ani pro techniky nebudou potřeba. Pak bude nutné vyvíjet nějaké skládací varianty nebo je zcela vynechat.