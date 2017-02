Na vrchol ve 4300 m n. m. vede trať se 156 zatáčkami a převýšením sedm procent. Jde o jeden z nejnáročnějších závodů na světě ohledně aut. Od startu do cíle se několikrát změní tepelné i tlakové podmínky na trati. Zatímco jedna část může být ještě namrzlá, jiná na slunci se roztéká.

Řídnoucí vzduch pak dává zabrat spalovacím motorům. A tak se nemůžeme divit, že v roce 2015 tohle klání poprvé vyhrál elektromobil. Ano, byl to skutečný speciál PP03 od lotyšské společnosti Drive-eO, který měl v souhrnu všech pěti elektromotorů výkon 1020 kW a točivý moment 2160 Nm, ale to nic nemění na věci, že v ten čas se měnily dějiny motosportu.

Závodí se v několika kategoriích a na start se může postavit vlastně kdokoli. A tak se tu letos utkají Faraday Future FF 91EV a Tesla Model S P100D. Kdo z nich vyhraje?

Tesla Model S P100D

Faraday Future FF91

Tesla o svém voze už několikrát prohlásila, že jde o nejrychlejší sériový vůz světa, co se do zrychlení týče. V módu Ludicrous dokáže zrychlit na stovku za 2,5 sekundy, což znamená, že by na tom měl být stejně, jako Bugatti Chiron. Faraday Future FF 91EV zatím ještě nikdo pořádně neprojel, ale výrobce slibuje, že zrychlení je ještě o jednu desetinu lepší. Uvidíme. Na Pikes Peak je cesta dlouhá.

