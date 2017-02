Ghosn předal nejvyšší výkonnou funkci v Nissanu Hirotu Saikawovi (63), který ve firmě působí 40 let. O Ghosnově odchodu z výkonného vedení druhé největší japonské automobilky se už léta spekulovalo, protože investoři měli obavy, že toho má na starosti příliš mnoho. Ghosn je zároveň generálním ředitelem a předsedou Renaultu a šéfem aliance Renault-Nissan.

Zabiják nákladů



Podle analytiků se nyní Ghosn zaměří na plné zapojení Mitsubishi do aliance Nissanu a Renaultu, což by mělo přinést další snižování nákladů. Ghosnovi se od jeho nástupu do čela Renaultu v 90. letech říká „zabiják nákladů” a jeho následné působení v Nissanu vyústilo v jedno z nejvýraznějších ozdravení firmy v historii automobilového průmyslu. Ghosn se po něm stal v Japonsku hrdinou a jedním z nejznámějších automobilových manažerů světa.

V Brazílii narozený Francouz libanonského původu začal svou kariéru u francouzského výrobce pneumatik Michelin. Odsud se přesunul do Renaultu, kde zařídil působivý obrat ze ztrát k ziskovosti. Do Nissanu nastoupil v roce 1999, když Renault v této automobilce získal kontrolní podíl. V roce 2001 se stal jejím výkonným šéfem.

Loni Nissan převzal zhruba třetinový podíl v Mitsubishi, kterou zasáhl skandál s manipulací testů spotřeby pohonných hmot. Zapojením Mitsubishi do aliance Renault-Nissan vzniká skupina s ročním odbytem kolem deseti miliónů vozů ročně. Konkurovat by tak měla největším světovým automobilkám Toyotě a Volkswagenu.