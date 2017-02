Kombi nabídne v základním uspořádání 602 litrů, po sklopení zadních sedaček je to 1650 litrů. Obě čísla proti druhé generaci modelu i30 představují nárůst: dříve kombi nabízelo 528 a 1642 litrů. Nová i30 nabízí hodnoty velice blízké Škodě Octavii Combi, která se ve své třídě pyšní největším zavazadlovým prostorem. Nabízí totiž 610 litrů v základním uspořádání a 1740 l po sklopení sedaček (s rezervním kolem jsou obě hodnoty o 22 l nižší).

Design nové i30 kombi je výrazně odlišný od předchozích dvou generací, zadní zakončení je v oblasti C sloupku velmi dynamicky tvarované, až to některým novinářům připomíná Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Ale tak žhavé to není, jakkoliv design je, alespoň soudě dle fotografií, „v pořádku” - příliš nezaujme, ale ani neurazí.

Kombi narostlo o 24 centimetrů

Nová i30 kombi je 4585 mm dlouhá a hatchback tak přerůstá o 24 centimetrů. Také v dalších parametrech kromě šířky (1795 mm) se kombi mírně natáhlo - rozvor náprav vzrostl o 50 mm na 2650 mm a na výšku má vůz o 10 mm více (1465 mm).

Nabídka motorizací kopíruje výchozí hatchback: znamená to tedy tři benzínové motory o výkonu 100 až 140 koní a naftovou šestnáctistovku o výkonu 136 koní.

Hyundai pro modelovou řadu i30 plánuje ještě sportovní provedení zatím označované písmenem N a třetí karosářskou variantu - liftback. Ceny kombi zatím nebyly oznámeny, prodej bude zahájen v květnu letošního roku.

