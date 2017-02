V celoevropském měřítku se špatný povrch vozovky nějakým způsobem podílí na více než třetině všech dopravních nehod. V roce 2011 bylo v Evropě hlášeno 20 miliónů výmolů, ale opravila se z toho jen polovina.

A tak Ford testuje novou informační dálnici, která by měla tyto výmoly zmapovat a v reálném čase je poslat na navigace všem řidičům fordů. Informace by měly obsahovat nejen to, kde výmoly jsou, ale i jak jsou velké.

Jak to Ford zjistí? Nic složitého to není. Už dnes vozy Ford Galaxy, Mondeo a S-MAX s adaptivními tlumiči pérování dokážou zaznamenat přejezd výmolu a okamžitě upravit vlastnosti tlumení tak, aby se předešlo poškození podvozku. Nově by informace, které vůz nyní využívá sám, měly sloužit i ostatním lidem.

Testy proběhnou nejspíš už letos

Stačí informace získat, umístit pomocí internetu do cloudu a opět nasdílet všem lidem. „Virtuální mapa by mohla zobrazovat nový výmol prakticky ihned po jeho vzniku a téměř okamžitě upozornit na nebezpečí ostatní řidiče,“ řekl Uwe Hoffmann, inženýr výzkumu ve Ford of Europe. Testování by mělo začít během letošního roku.

Otázkou ovšem je, jak se celý systém popasuje třeba s českými silnicemi, například ulice U seřadiště v Praze, která dlouhodobě drží smutný primát nejhorší ulice v republice. Jak se mnozí řidiči o téhle ulici vyjadřují, jde spíš o „hledání standardního úseku cesty v ohromném množství gigantických kráterů“. Bude zajímavé, co na to nový systém.