Partner Tepee má pět samostatných sedadel, přičemž sedadla ve druhé řadě lze zcela vyjmout – vznikne rovná podlaha. Objem zavazadlového prostoru s pěti osobami na palubě činí 1350 litrů, po vyjmutí sedadel druhé řady sedadel dosahuje 3000 litrů.

O pohon modelu, jemuž se stal základem pochopitelně klasický Partner Tepee, je elektrický synchronní motor s permanentními magnety o výkonu 49 kW (67 k) a 200 Nm točivého momentu.

Peugeot Partner Tepee Electric

FOTO: Peugeot

Obě lithium-iontové baterie s kapacitou 22,5 kWh jsou umístěny v podvozku po obou stranách zadní nápravy. Plné dobití z běžné zásuvky trvá minimálně osm hodin, v některých zemích podle typu zásuvky skoro jednou tolik.

Na trakční baterii je poskytována záruka na 8 let nebo 100 000 km, na elektrické hnací ústrojí je záruka pět let nebo 50 000 km – podle toho, co nastane dříve. Servisní interval je po prvním roce každé dva roky nebo po ujetí 40 000 kilometrů.

Peugeot Partner Tepee Electric

FOTO: Peugeot