Jubilejním třímilióntým vozem byla Toyota Aygo v černé metalíze, kterou si převzal zákazník z České republiky.

Modelů Toyota Aygo v Kolíně loni vyrobili 88 505 kusů, což představuje 40 procent loňské produkce závodu. Peugeot 108 dodala továrna v 66 534 vyhotoveních, což představuje 30 procent její produkce, stejně jako v případě modelu C1. Naprostá většina (99 procent) zde vyrobených vozů se vyváží do zahraničí.

Toyota Aygo (facelift, 2012)

FOTO: Toyota

Zhruba třetina vozů z kolínského závodu byla vybavena volantem na pravé straně, 13,5 procenta aut bylo vybavenou automatickou převodovkou. Co se děje s „kolíňatem” po jeho vyrobení se můžete dočíst v naší reportáži. [celá zpráva]

Zhruba 29 procent kolínských vozů směřovalo do Velké Británie (63 987 aut), přes 17 procent (38 345 aut) dodal kolínský závod do Francie a zhruba 13 procent (29 046 aut) do Itálie. Do sousedního Německa podnik vyexpedoval necelých 10 procent vozů.

TPCA je společným podnikem automobilek Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Výroba byla v závodě, postaveném v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry, zahájena v únoru 2005. V současné době v závodě ve dvousměnném provozu pracuje 3000 zaměstnanců, z nichž 18 procent jsou ženy.

První vozy vyrobené v TPCA v Kolíně, t. č. ještě v areálu továrny

FOTO: Martin Žemlička, Novinky