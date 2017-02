V roce 2012 představila značka koncept Aircross a nyní je zde přidané jen písmeno C. Znamená to něco? Asi jen to, že firma postupně mění své sny ve skutečnost.

Video

Citroën C-Aircross Concept

Zdroj: Citroën

Vždyť i na tomhle konceptu poznáváme hromady již aplikovaných desénových prvků, které se prolínají napříč spektrem modelů této automobilky – od výstředního C4 Cactus až po novou C3. A k tomu přidává ještě další agresivní prvky, jako prolínání zaoblených ploch s výraznými ostrými hranami, ještě navíc podpořenými kontrastní barvou.

Auto má délku 415 cm, šířku 174 cm a výšku 163 cm. To znamená, že nejde o žádného obra, ale o kompaktní SUV, které se asi nikdy do terénu nepodívá. Spíš jde o tradiční městské autíčko, které prostě sleduje jen trend SUV.

Jakou má techniku, bohužel firma nezveřejnila.

Citroën C-Aircross Concept

FOTO: Citroën

Citroën C-Aircross Concept

FOTO: Citroën

Interiér je velmi futuristický. Oválný volant nebo přístrojová deska z jednoho kusu materiálu. Dvanáctipalcová obrazovka a head-up displej. Sedadla připomínající spíš klubovky z letadel společnosti Quantas v business třídě. Samozřejmě nesmí chybět superluxusní konektivita, jako je i wi-fi hotspot.

Zajímavé je, že vozítko postrádá vnější zrcátka, nahrazují je kamery. Naopak vnitřní zpětné zrcátko má a na něm se promítají další důležité informace.

Za ním je pak HD kamera ConnectedCAM Citroën, která se poprvé objevila u nové C3. Ta nahrává vše, co řidič vidí před vozem. Nahrané fotografie či videa lze pouhým kliknutím sdílet na sociálních sítích nebo je lze použít jako důkazní materiál při nehodě.

Citroën C-Aircross Concept

FOTO: Citroën