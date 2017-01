Největší nárůst zaznamenaly vozy SUV, které si proti roku 2015 připsaly navíc 21,4 %. Celkem jich bylo v Evropě prodáno 3,9 miliónu. Propadáky jsou naopak vozy typu MPV a luxusní třída (označovaná jako E), kde poklesly meziročně prodeje o 3,1 resp. 4,4 %.

Pokud se podíváme do tabulky nejprodávanějších modelů, očekávali bychom, že v první desítce bude více vozů SUV, ovšem není to tak. Dostaly se tam pouze dva – Nissan Qashqai a Renault Captur. Je to z důvodu velké konkurence v dané třídě.

Každá automobilka v posledních letech představila alespoň jedno takové auto, nejluxusnější značky nevyjímaje (například Bentley Bentayga). Roztříštěnost se pak promítá do tabulky prodejů podle modelů.

Deset nejprodávanějších aut v Evropě v roce 2016 Model Počet prodaných aut Meziroční změna v % VW Golf 492 952 -7,8 Renault Clio 315 115 3 VW Polo 308 561 1,9 Ford Fiesta 300 528 -4,4 Opel/Vauxhall Corsa 264 844 -1,9 Opel/Vauxhall Astra 253 483 29,6 Peugeot 208 249 047 8 Nissan Qashqai 234 340 0,9 Škoda Octavia 230 255 5,6 Renault Captur 217 105 11,1

Nejprodávanějším autem roku 2016 tak byl opět Volkswagen Golf. I když mu meziročně propadly prodeje o 7,8 %, stále drtivě vede před druhým Renaultem Clio. Jeho náskok je skoro 180 000 vozidel. Na devátém místě pak je Škoda Octavia a na devatenáctém Škoda Fabia.

Ačkoli se v první padesátce neobjevuje Škoda Superb, podle JATO Dynamics, společnosti, která statistiky tradičně vytváří, je tento vůz v segmentu střední třídy skokanem roku, zatímco Volkswagen Passat je největší propadák. Propadáků i skokanů bychom ale mohli najít mnoho.

Například Ford Focus vykazuje meziroční pokles 8,5 procenta, což ho při velkém nástupu Škody Octavie a Renaultu Captur připravilo dokonce o první desítku, což se nestalo už pěkně dlouho. Zajímavý je také velký skok Hyundaie Tucson s meziročním nárůstem 304,8 %!

Automobilky vykazují nárůsty

Mezi roky 2015 a 2016 se zvedly prodeje téměř všech značek, které prodávají na evropském trhu. Ano, najdou se tu i výjimky. Třeba Volkswagen ztratil půl procenta, což je ovšem ve vztahu k jeho velkému emisnímu skandálu nazvanému Dieselgate prakticky nicotná ztráta. Asi největší propad pak vykázala značka Mitsubishi (-11,9 %).

Mezi zajímavé nárůsty prodejů bychom zařadili třináctiprocentní vzestup druhého Renaultu, čtrnáctiprocentní u Mercedesu nebo třináctiprocentní nárůst Fiatu. Pokud prohlédneme luxusní značky, pak je tu neskutečný nárůst prakticky u všech – Lamborghini prodalo o 19,3 % více aut, Rolls-Royce o 38,9 %!

Podívejme se ale také do tabulek vítězů prodejů jednotlivých zemí. Nejčastěji zde kraluje Volkswagen Golf. Zajímavá je ovšem Škoda Octavia, která byla nejlepší hned v pěti zemích Evropy: v České republice, Estonsku, Finsku, Polsku a Švýcarsku. Na druhém místě pak skončila v Rakousku, Maďarsku, Lotyšsku, Srbsku nebo na Slovensku.