Nové Audi A8 se v Česku začne prodávat na podzim

Tuzemský dovozce Audi začne letos na českém trhu prodávat dva klíčové modely: kromě SUV Q5, které právě zamířilo do autosalonů, to na podzim bude vlajková loď A8 nové generace. Na setkání s novináři to potvrdil šéf českého zastoupení Tomáš Velek.