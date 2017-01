U benzínu díky uhlovodíkovému složení je totiž bod tuhnutí pod minus 40 stupňů Celsia, což je teplota, která během zimy není ani na šumavské Kvildě. A je úplně jedno, zda máte klasický natural 95 nebo stooktanový benzín. Neexistuje nic jako letní a zimní benzín, liší se pouze těkavostí. Těkavost benzínů se podle současných norem hodnotí tlakem par.

„U automobilových benzínů nejsou nízkoteplotní vlastnosti normami jakosti vůbec předepsány,” vysvětluje Václav Loula, expert na palivo České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

„V benzínu či v palivovém systému nesmí být voda, pak hrozí tvorba krystalů ledu, hovoříme o zamrznutí,” upozorňuje Václav Loula.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Motorová nafta obsahuje skupiny uhlovodíků (parafiny), které při teplotách nižších než minus 8 stupňů Celsia vytvářejí drobné krystalky. Ty mohou omezit průchodnost filtrem a někdy jej dokonce i ucpat.

Norma pro motorovou naftu proto stanovuje parametr tzv. filtrovatelnost CFPP (Cold Filter Plugging Point). Znamená teplotu, při které dojde k ucpání studeného filtru. Čerpací stanice v Česku mají od 1. prosince do 28. února motorovou naftu třídy F (tzv. zimní nafta pro mírné klima) s parametrem filtrovatelnosti do minus 20 stupňů Celsia.

Pokud tedy máte v autě ještě naftu z listopadu, není to dobré. Stejný problém nastane, když vám v palivovém systému zkondenzuje voda. I z tohoto důvodu je lepší tankovat vždy plnou nádrž - při otevření se dovnitř dostane vlhkost.

Co dělat, když auto sice nastartuje, ale po pár metrech se odporoučí? U starších aut si můžete pomoci nalitím malého množství benzínu do nádrže, u nových aut s citlivými vstřikovacími systémy a filtry pevných částic to nedělejte. Někdy, nikoliv vždy pomohou aditiva, která v plechovce koupíte na každé čerpací stanici nebo v prodejnách auto příslušenství. Ty ale ztuhlou naftu nerozpustí, pouze mohou parafíny „zmenšit” a to tak, že projdou palivovým filtrem.

Jak se vyrábí arktická nafta, která zvládne i teploty minus 44 stupňů Celsia? Aby bylo možné zajistit prioritně vysoké nízkoteplotní vlastnosti arktické kvality nafty (v normě je více tříd 0,1,2, 3, 4, s filtrovatelnostmi od minus 20 °C třída O až do filtrovatelnosti minus 44 °C třída 4 musí se přidávat ve výrobě velké množství petrolejových frakcí. Proto norma pro arktickou kvalitu je upravena a snížena - např. hustota, i nižší cetanové číslo (47- 48) a je upraveno frakční složení. Arktická kvalita je vhodná opravdu jenom pro velké mrazy. Moderní motory s elektronickým vstřikováním jsou schopny a využívají přednosti paliva s vyšším cetanovým číslem (nižší spotřeba, snížení hluku, má vliv na emise). Nafta s vyšším cetanovým číslem lépe prohoří a brání tvrdému chodu. Pro ČR se vyrábí arktická nafty třídy 2 s filtrovatelností minus 32 °C, v severských skandinávských zemích jsou to třídy 3 (minus 38 °C) a 4 (minus 44 °C). Arktická nafta není standardně k dispozici na všech výdejních terminálech rafinerie a distributorů jako klasická zimní nafta třídy F a do místa spotřeby (horské oblasti) se přepravuje na větší vzdálenosti - to znamená náročnější logistiku a vyšší přepravní náklady.

Pro Novinky.cz Václav Loula, ČAPPO

Aditiva pomůžou, ale spíš jsou prevencí



Aditiva (půllitr vyjde na zhruba 200 korun) je ideální přidávat do nádrže ještě před tím, než nafta lidově řečeno zamrzne. Běžná aditiva prodlouží filtrovatelnost o zhruba 7 °C. Je nutné dodržovat předepsané poměry a nádrž jimi „nepředávkovat” - větší množství nalité do nádrže filtrovatelnost stejně nezvětší.

Nejlepší je tedy prevence: pokud víte, že přijdou mrazy, je nanejvýše vhodné kupovat prémiovou naftu s větší filtrovatelností (poradí obsluha, případně je informace uvedena na stojanu). Na opravdu extrémní mrazy je nejlepší arktická nafta, která se ovšem obtížně shání - mají ji obvykle čerpací stanice v horských oblastech. U ní je filtrovatelnost až minus 32 stupňů Celsia; standardně se během zimy dodává takzvaně chráněným zákazníkům - vozidla záchranné služby, hasičů, nebo armády.

A co dělat, když už je pozdě a vy bezmocně stojíte před nefunkčním dieslovým autem? Těžko se to dělá, ale je to stoprocentně účinné - přesuňte auto někam, kde je teplo, tedy ideálně do garáže. A pak doplňte do nádrže aditiva a zimní naftu.