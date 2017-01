Čínská firma se dere do čela výroby akumulátorů pro elektromobily

LG Chem a Samsung rozšiřují své aktivity do Evropy, aby byly blíž zákazníkům. Tesla s Panasonikem budují Gigafactory v Nevadě. Čínský BYD už dávno drží pozici trojky ve výrobě akumulátorů. Není hanbou, že jste dosud neslyšeli o Amperex Technology Ltd (CATL), ale zapamatujte si to jméno. Bude hrát klíčovou roli.