Cílem je, aby si lidé mohli rezervovat vůz za využití aplikace, podobně jako je tomu u projektu sdílení aut. „Před sto lety šla městská doprava pod zem, nyní máme technologické prostředky jít nad zem," řekl generální ředitel Airbusu Tom Enders. Dodal, že doufá, že Airbus by mohl vzlétnout s předváděcím vozem pro přepravu jedné osoby do konce roku.

„Jsme ve fázi experimentování, bereme tento vývoj velmi vážně," prohlásil a upozornil, že podle Airbusu by vozidlo mělo využívat tzv. čistou technologii, aby se zabránilo dalšímu znečištění přeplněných měst. Využití nebe by podle Enderse mohlo také omezit náklady na městskou infrastrukturu.

„S létáním nemusíte nalít miliardy do betonových mostů a silnic," uvedl. Airbus je největším světovým výrobcem komerčních helikoptér. Enders dodal, že Airbus chce investovat do většiny nových technologií, jako jsou autonomní řízení a umělá inteligence, aby pronikl do období, které považuje za období létajících aut.

„Pokud tento vývoj ignorujeme, budeme vytlačeni z důležitých segmentů podnikání," prohlásil. Mluvčí Airbusu odmítl říci, kolik firma investuje do divize Urban Air Mobility, napsala agentura Reuters.