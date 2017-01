V třeskutém mrazu přijdete ke svému autu a po stisknutí dálkového ovladače se nic nestane. Nebo sice auto normálně otevřete, ale po otočení klíče zůstane uvnitř hrobové ticho a na vás jen zabliká „rozházená” grafika displeje. S autobaterií ve špatné kondici to je vcelku běžné. Navíc, dnešní auta mají spoustu spotřebičů, které leckdo využívá i při krátkých cestách - vyhřívání sedaček i čelního skla, dobíjení telefonu, rádio a tak podobně. A to už baterie, respektive alternátor nemusí zvládnout.

První pomoc nezabere více než deset minut času. Potřebujete startovací kabely a druhé funkční vozidlo s podobným či větším výkonem a s baterií o stejném napětí (kupříkladu 12 voltů). Přesný postup při startování pomocí kabelů není složitý, ale je nutné jej dodržet. V extrémním případě by mohlo dojít k výbuchu baterie. Nad baterie se nikdy nenaklánějte a nikdy se k nim nepřibližujte s otevřeným ohněm.

Následující postup je schválený i samotnými automobilkami, najdete jej v manuálu ke svému auta:

Připojte červený kabel na kladný (+) pól vybité baterie a poté na kladný pól „dárcovské” baterie. Auto s nabitou baterií má vypnutý motor a obě auta se vzájemně nesmí dotýkat. Kabely veďte tak, aby nemohly být zachyceny rotujícími částmi motoru. Černý kabel nejprve připojte na záporný (-) pól nabité baterie a poté na dobře ukostřené místo v motorovém prostoru auta s vybitou baterií. Tímto místem je třeba blok motoru nebo kovový díl s ním spojený. Nepřipojujte kabel na záporný pól u vybité baterie kvůli nebezpečí výbuchu a větším přechodovým odporům. Při připojení černého kabelu na auto s vybitou baterií uvidíte zajiskření, toho se nelekněte, je to normální. Nastartuje auto s nabitou baterií a na chvíli zvyšte otáčky motoru. Následně zkuste nastartovat auto s vybitou baterií. Pokud se nepovede napoprvé, nechte deset patnáct minut auta propojená a pak to zkuste znovu.

„Poté, co se povedlo auto nastartovat, je zvyšování otáček motoru neefektivní. Při nastartování začíná pracovat alternátor samotného auta a baterie se začíná dobíjet. Pokud budeme zvyšovat otáčky u druhého auta, pouze nepatrně dobíjení pomůžeme. U novějších typů automobilů navíc funguje automatická regulace otáček na základě odebíraného proudu z baterie. Pokud by tedy auto z nějakého důvodu vyžadovalo otáčky vyšší, samo by si je přidalo,” upozorňuje Vít Vondráček ze společnosti Efteria, která se zabývá prodejem, opravami a testováním baterií.

Startování pomocí kabelů

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Až se povede nastartovat i druhé auto, odpojujte kabely přesně v opačném sledu. Nejprve černé kabely, pak červené. S autem, které mělo vybitou baterii, je nutné jezdit minimálně půl hodiny, jen pak máte jistotu, že se baterie zpětně dobije. A zapínejte během jízdy jen minimum spotřebičů.

Co když se nastartovat nepovede? Startovací kabely hodně vybitou baterii nenastartují, stejný problém nastává, když se městské autíčko s malým motorem pokouší nastartovat naftový šestiválec v obřím SUV. To se také nejspíš nepovede.

Horko a mráz: co škodí bateriím a čeho se vyvarovat Problém vybitých baterií je celoroční. V podstatě každý den se u našich zákazníků setkáváme s reklamacemi baterie. V drtivé většině případů se však jedná pouze o vybitou baterii. Většina aut je provozována v městském provozu. Městský provoz znamená popojíždění, časté startování a krátké jízdy. Dnešní vozy jsou navíc vybaveny množstvím spotřebičů a elektroniky. To vše má za následek nedobíjení baterie, nevratnou sulfataci a ztrátu kapacity. Akumulátor je elektrochemický zdroj. V zimě jsou chemické procesy baterie pomalejší, baterie má tedy horší startovací schopnost, když k tomu připočítáme větší nároky motoru na start, problém je na světě. Problém je tedy celoroční, pouze v zimě je častější. Bateriím paradoxně škodí nejvíce teplo. Zvláště v letních měsících, kdy bývá pod kapotou extrémní teplo, chemické procesy se zrychlují a baterie degraduje. Dalším faktorem je nedostatečné dobíjení vlivem častých startů bez dostatečného dobíjení. Po každém startu by mělo následovat alespoň 10 – 25 minut jízdy (v závislosti na výrobci a konstrukci baterie). Pokud se toto neděje, doporučuji preventivní dobíjení nabíječkou. Pro Novinky.cz Vít Vondráček ze společnosti Efteria, s.r.o.

Stejně tak se většinou nepovede oživit baterii, která byla úplně vybitá - na delší dobu než cca deset až dvanáct hodin. Pak musíte do obchodu pro novou.

Problém bývá i se samotnými startovacími kabely: spousta výrobců používá tenké vodiče, které obalí tlustou izolací a navíc mnohdy šetří na mědi. Takové kabely nenastartují ani motorku.

Kvalitní kabely, klidně ty pro startování nákladních aut je levnější kupovat ve specializovaných prodejnách, na benzínkách jsou obvykle násobně dražší a navíc zde nemají tak velký výběr. V nouzi ale i to pomůže. Pokud není jiné řešení, nezbyde než zavolat asistenční službu.

Nejčastějším problémem v zimě je u automobilů vybitá baterie.

FOTO: Petr Horník, Právo