V rámci kongresu automobilového magazínu Automotive News v Detroitu se představil se svým příspěvkem i Wolfgang Dürheimer, předseda představenstva a šéf značky Bentley. Zde nastínil velké seizmické proměny nejen svých zákazníků, kteří se v budoucnu budou rozhodovat při koupi luxusního vozu.

„Příští desetiletí bude ve znamení velké transformace pro výrobce luxusních vozů. Uvidíme, jak se demografie zákazníků bude rozšiřovat a měnit s rostoucím blahobytem rozvojových ekonomik,“ řekl Wolfgang Dürheimer. „Zákazníci nových generací se už nebudou rekrutovat jako zákazníci z výše svého věku, ale spíš svých názorů. A ti budou mít zcela odlišné představy o luxusním automobilu než dnes.“

Bentley Bentayga je prvním vstupem značky do segmentu SUV. A hned se z něj stal bestseller.

FOTO: Bentley

Dürheimer v příspěvku například šokoval své posluchače, když přiznal, že budoucí zákazníci budou mít trochu jinou představu o vlastnictví automobilu. A na to bude muset reagovat i tak konzervativní značka, jako je Bentley. Bude se muset vytvořit jakýsi klub, kde vlastnictví neznamená jedno vozidlo, ale jakousi luxusní mobilitu ve vybraných městech světa. Jak tomu máme rozumět? Třeba že zákazník Klubu Bentley za roční příspěvek nebude vlastnit auto, ale při příjezdu do jakéhokoli velkého města světa usedne do připraveného vozu Bentley, který bude využívat tak dlouho, dokud ho bude potřebovat.

S tím souvisí i rozšíření služeb, které budou nadstavbou proti obyčejnému vlastnictví auta. Bentley už dnes v jednom městě USA testuje službu mobilního doplňování paliva, takže zákazník vlastně nikdy nemusí s vozem zajet na čerpací stanici. Podobné služby by chtělo Bentley rozšiřovat do celého světa a hlavně je násobit. Jsou tím, co odliší Bentley od ostatních.

Samozřejmě že budoucnost je v technologiích. Ovšem, jak Dürheimer připomenul, samotná technologie nestačí. Technologie v izolaci je studená. Musí mít vždy lidský dotek. A tak i v budoucnu zákazníci budou oceňovat tradici, řemeslné zpracování, autentický design a kvalitní materiál, ale s doplněním moderními technologiemi. Tak třeba přes ručně vyráběné dřevěné dýhy by byly vlepeny OLED panely, které by zobrazovaly informace z audiosystému, klimatizace apod.