Tohle je vrchol celé nabídky Kia. Sedan, který svou velikostí (4,8 m na délku, 2,9 metru rozvor) sedne někam mezi BMW 4 Gran Coupé a 6 Gran Coupé. Proč přirovnáváme tenhle sedan ke kupé? Protože Stinger je očividně zaměřený na přední sedadla a ta zadní jsou lehce upozaděna.

Ale hlavně se tu jedná o to nejlepší, co dokáže automobilka nabídnout. To nejlepší, co dokázala složit i připravit. Ostatně auto bylo připravováno hlavně na Nürburgringu, kde ho nesčetněkrát v minulosti vyfotili fotografové v jeho maskovacím úboru. A co tam zkoušeli? Třeba nový pohon všech kol s vektorováním sil v zatáčkách. Podvozek navíc stále hlídá povrch trati, takže dokáže nejen upravovat sílu na jednotlivá kola, ale také třeba brzdnou sílu.

Pod kapotou je základem přeplňovaný dvoulitr se 190 kW a 352 Nm. Tady je ovšem síla hnána pouze na zadní nápravu. To AWD je spojeno s vidlicovým šestiválcem o objemu 3,3 litru s výkonem 272 kW a točivým momentem 510 Nm. Tady se hodí přídomek k názvu GT, který Kia vozu dala. Ovšem kdo bude chtít, může si objednat auto pouze s pohonem zadní nápravy. A co je další rarita v tomhle segmentu – auto bude mít vzadu diferenciál s omezenou svorností!

Tohle auto dokáže zrychlit na stovku za 5,1 sekundy a ještě si zopakujeme maximální rychlost – 269 km/h.

I v interiéru najdeme zajímavé věcičky. Jde tu o kombinaci digitálních a analogových přístrojů, přičemž na jednom z displejů se třeba dokáže zobrazovat přetížení. Nebo tu může být luxusní audiovýbava od Harman Kardon s výkonem 750 W a patnácti reproduktory. Zajímavý je i head-up displej, který u korejské značky jen tak nenajdeme.

Auto bude v nabídce až v průběhu roku 2018.