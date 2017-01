Současná generace Suzuki Swift není žádný prodejní trhák. Vlastně tohle auto u nás nikdy nebyl prodejní trhák. Nemá to, co se od auta v Česku očekává – servis na každém rohu a kufr o velikosti dodávky. Jenže je to škoda. Ti, kteří nepotřebují převážet v autě každý týden ledničku, přichází o zajímavé auto, které jako jedno z mála je radost řídit.

Jaká bude nová generace? Tak především nečekejte, že tu ledničku tam konečně dáte. Auto je se svými 3840 mm dokonce o deset milimetrů kratší, než současná generace. Ovšem zase o dvacet milimetrů narostl rozvor, takže uvnitř by mělo být víc místa.

FOTO: Suzuki

FOTO: Suzuki

Vůz je kompletně nový. Od základu byl koncipován jako nové auto a ne jako generační vylepšení. Zajímavá je už jeho konstrukce, kdy například spodní část auta má deformační podélníky zasahující až do poloviny vozu. U tak malého auta se tím výrazně zvyšuje bezpečnost a také tuhost karoserie.

FOTO: Suzuki

Design auta se trochu víc přimkl k asijskému duchu. Je tu víc oblin, což současnému trendu ostrých evropských hran moc neodpovídá. Zajímavé je, že zadní dveře dostaly kliku vysoko do zadního sloupku.

Interiér je také kompletně nový. Samozřejmě tu je velký displej multimediálního systému, ale také kruhové výdechy ventilace nebo stejně tvarované ovládání klimatizace.

FOTO: Suzuki

FOTO: Suzuki

Auto dostalo tradiční hromadu elektronických specialit pro bezpečnost, takže v Japonsku nabídne vůz třeba adaptivní tempomat s předkolizním systémem nebo automatické sklápění dálkových světel.

Novinky jsou i pod přední kapotou. Je tu základní dvanáctistovka, ale k ní se řadí i hybridní verze s CVT převodovkou. Tento motor disponuje výkonem 67 kW a točivým momentem 118 Nm. Vrcholem je paradoxně nejmenší agregát – litrový přeplňovaný tříválec s výkonem 75 kW.

Suzuki Swift Sport současné generace

FOTO: Martin Žemlička, Novinky