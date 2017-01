Dallas Performance je značka, která upravovala už Lamborghini Huracán nebo předchozí Audi R8. Nová generace německého vozu také nezůstala bez povšimnutí, a tak V10 Plus s úpravou dosahuje výkonu až 1250 koní (932 kW). A nejde o nějakou drobnou úpravu. Agregát dostal novou hlavu válců, ventily, kované součásti agregátu, samozřejmě velká turbodmychadla…

Zajímavé je, že firma dává v USA na tuhle úpravu záruku dva roky nebo na 24 000 mil (38 624 km). Kdo by nechtěl tak výkonnou verzi, může sáhnout po méně výkonných úpravách, které nabízejí „pouhých“ 1100 (820 kW) nebo 900 koní (671 kW).

Ovšem pro ty, kterým je to málo, je tu ještě zajímavější hodnota, kterou agregát dokáže produkovat. Je to 1600 nebo 2300 koní (1193 resp. 1715 kW). Ovšem to jsou speciály postavené na Drag Race, které se silničním provozem nemají nic společného. Dallas Performance je totiž v USA velmi známou firmou, která upravuje vozy právě pro tyto rychlostní závody.

