Čistá krása stvořená v roce 1961 našla jen 176 majitelů. Do dnešní doby se jich zachovala méně než polovina. Tenhle kousek s označením Rosso Corsa a s číslem šasi 2639 GT půjde v březnu do aukce na Sotheby's Amelia Island Concours na Floridě.

Ferrari 250 GT SWB

FOTO: Sotheby's

První majitel vozu se jmenoval Marion Dall’Orso, ale moc dlouho se svozem netěšil. Velmi rychle se vůz přestěhoval do Ameriky do soukromé sbírky automobilů nejdřív v Texasu a pak v Kalifornii. I proto je vůz stále v tak dokonalém stavu.

V roce 1980 pak putovalo auto zpátky přes oceán do Evropy a v roce 2011 jej koupil současný majitel. V roce 2015 jej i přes výjimečně dobrý technický stav dal k renovaci do Motion Productions, což jsou specialisti na Ferrari z amerického Wisconsinu.

FOTO: Sotheby's

FOTO: Sotheby's

Automobil s krátkým rozvorem (SWB), hliníkovou kapotou, výdechem vzduchu na střeše a stahovacími okénky (tehdy to nebyl úplně standardní prvek) by mohl být zajímavým investičním počinem pro velmi bohaté fanoušky aut. Vždyť očekávaná cena 9,5 miliónu dolarů (247 miliónů korun) je jen zlomek toho, co dali nedávno v aukcích lidé za jiná Ferrari – třeba 250 GTO bylo prodáno za 56 miliónů dolarů (1,46 miliardy korun).

A pokud na to nemáte, tak se alespoň pokochejte tou krásou ve velké fotogalerii.