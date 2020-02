Zapomnětlivost není na škodu, vede k lepším rozhodnutím

Sem tam něco zapomenout, to se v životě stane každému. Pokud se to ale stává častěji, než bývá obvyklé, není to nic příjemného. Navíc si o takovém člověku okolí často nemyslí nic moc dobrého - třeba že nepobral příliš mnoho rozumu. Takové domněnky jsou ale podle odborníků mylné.