Z Ghany k nám přijel studovat medicínu, neuměl ani slovo česky. Odrodil tu už přes tisíc dětí

Poté, co Patrice získal v roce 2005 stipendium, vydal se do České republiky. Česky neuměl ani slovo, v devatenácti letech byl poprvé sám, bez rodiny.

V Čechách žije už patnáct let, případný návrat do rodné Ghany plánuje až v momentě, kdy bude hotový lékař se vším všudy. Nejvíce se totiž podle něj lékař naučí praxí, té má za sebou „teprve” sedm a let a podle něj je to málo.