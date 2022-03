Pozor na herpesviry - stojí za opary, mononukleózou či pásovým oparem

To, že ve svém těle máte jeden z lidských herpetických virů, vůbec nemusíte vědět, nakažení se totiž často nijak neprojeví. Stačí ale větší stres, snížená imunita, jiné onemocnění nebo třeba nadměrné UV záření a virus se může aktivovat. A to opakovaně.

Pozor si musejí dávat zejména matky v těhotenství a při porodu (a to i při „pouhém“ oparu) – přenos těchto virů na plod či novorozené dítě by za jistých okolností mohl mít vážné následky.

Takzvaná promořenost lidské populace je přitom obrovská – pohybuje se zhruba mezi 50 a 96 procenty v závislosti na typu viru. Znamená to tedy, že jsou vysoce infekční (snadno přenosné) a že každý z nás má jen čtyřprocentní šanci, že v sobě nemá žádný z nich.

Na druhou stranu – to, že v sobě virus máme, neznamená, že se nějak závažně projeví.

Platí to ostatně i u oparu, který způsobuje virus herpes simplex 1 (má ho až 75 % populace).

Někdo žije vedle postiženého člověka celý život a nikdy ho mít nebude, jiný virus chytne hned – a do týdne se u něj také ukáže. Nejčastěji jako puchýřek naplněný bílou tekutinou, a to na rtu či v jeho okolí. Ale může to být kdekoli v horní části těla.