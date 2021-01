Jak na bolavá kolena

Hlavní rozdíl mezi artritidou a jinými druhy bolesti kolen je, že s tím není spojeno žádné trauma. Každý, kdo si natrhne vaz či poraní meniskus, obvykle přesně ví, kdy se to stalo, zatímco u artritidy se jedná spíše o tupou bolest, která se časem zhoršuje, nicméně může i na čas ustoupit a objevit se zase po čase.

Vhodné je přitom i posilování především čtyřhlavého stehenního svalu a dále posilování ohýbačů kolene na zadní straně stehna. Posilovat je možné vsedě nebo vleže a vybraný cvik (pokud má být opravdu účinný) by se měl provádět několiksetkrát denně. Velmi vhodnou dobou pro cviky prováděné vsedě je sledování televize.

Pokud tedy chcete běhat, vyberte si obuv, která je speciálně určená pro běh a dobře tlumí nárazy. Pokud je to možné, snažte se běhat spíše na měkčím povrchu, např. na atletických drahách či v lese než po asfaltových silnicích.

Běhání je zdravé v mnoha ohledech, ale na druhou stranu je i rizikem z důvodu možného přetížení pohybového aparátu a vzniku různých zranění, a to především vazů, úponů a kloubů.

Kolagen má mnoho podob, a proto i jejich účinky jsou rozdílné. „Zatímco želatiny a kolagenní peptidy jsou kloubní výživy, kolagen v přirozené podobě funguje jinak. Zachovává si svou strukturu a díky tomu může imunitnímu systému předat informaci, která se dostane do kloubu. Tělo tak přestane ničit vlastní kolagen nebo boj alespoň zmírní. Jedná se tedy o „samoozdravný“ proces, nikoliv kloubní výživu,” vysvětluje lékař Karel Benda.

Úlohou kolagenu v přirozené podobě tak je dostat se do střeva a tam obnovit orální toleranci ke kolagenu. „K tomu stačí opravdu malé množství, a to dokonce i kolem 20 mikrogramů. U hydrolyzovaných kolagenů musí být ale dávkování mnohem větší,“ doplňuje odborník.

Kyselina hyaluronová se často aplikuje injekčně, a to vpichem přímo do místa bolesti, nejčastěji do kolenního kloubu.