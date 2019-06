ČTK

Domácí mazlíčci předávají pozitivní energii nemocným na odděleních geriatrie a intenzivní péče.

„Pejsci a kočičky oproti nám nebývají zatíženi stresem a starostmi, proto jsou schopni předat spoustu pozitivní energie klientům. A to léčí,” vysvětluje chovatelka Jana Dohnalová ze šternberského spolku Aura Canis. Kocour i fenka nejdříve museli absolvovat zkoušky, při nichž odborníci zjišťovali, zda jsou pro terapii vhodní.

Kocour i fenka náročné testy splnili a už rok a půl dělají společnost pacientům, kterým ihned zlepší náladu a přimějí je k živé komunikaci. A to i lidem, u nichž je kvůli problémům s některou ze základních životních funkcí nutná intenzivní podpora a často na tom nejsou psychicky nejlépe.

Fenka Anička

FOTO: ČTK

„Jsem tu popáté nebo pošesté a pokaždé je na pacientech při komunikaci se zvířaty znát posun, zlepšení jejich stavu,” podotkla Dohnalová, která spolupracuje i s Psychiatrickou léčebnou ve Šternberku, dětským diagnostickým ústavem na Svatém Kopečku nebo olomouckým domem seniorů.

Také vedení FN Olomouc je s výsledkem terapie spokojeno. „Po roce a půl můžeme myslím konstatovat, že tento typ terapie se osvědčil. O její využití by měli zájem i na dalších klinikách a odděleních, ale pracovní vytížení paní Dohnalové nám to nedovoluje,” uvedla Petra Stejskalová z odboru hlavní sestry FN Olomouc.

Podle ní by se do projektu mohli zapojit i další chovatelé psů či koček. „Pokud by se našel dobrovolník, který by se svým pejskem nebo kočičkou chtěl pacientům zpříjemnit pobyt v nemocnici, byla bych moc ráda, aby se mi ozval,” dodala Stejskalová. Lze zavolat na telefonní číslo 588 446 383.