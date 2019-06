Co vydrží lidský organismus

Lidský organismus dokáže zvládnout mnohé. Viditelné je to především u vrcholových sportovců, kteří při závodech mnohdy sahají až na samotné hranice lidských možností. Je to ale opravdu tak? A je vůbec hranice, kterou už lidský organismus vyčerpáním nezvládá, stanovitelná? Na to hledali odpověď vědci z Dukeovy univerzity v USA.