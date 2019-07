Přírodní scruby pro hedvábnou pokožku

Konečně je teplo, nosíme tílka, krátké sukně či šortky a těšíme se do plavek. Svou pokožku vystavujeme na odiv, proto by měla být co nejkrásnější. Na to je skvělý peeling (scrub), ideálně z přírodních ingrediencí. Odstraní odumřelé buňky a vyhladí i rozzáří každý kousíček kůže.