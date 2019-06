bok, Novinky

Američtí odborníci zveřejnili výsledky třicetileté studie, která byla součástí rozsáhlého preventivního programu právě proti rakovině. Bylo do ní zahrnuto přes 1,2 milionu účastníků. Z hlediska konkrétního výskytu rakoviny plic bylo zjištěno, že za dobu studie počet nemocných nekuřáků s rakovinou plic výrazně narůstal.

„Rakovina plic u nekuřáků má velmi podobné projevy jako u kuřáků. Jde o formu tzv. nemalobuněčného karcinomu plic, tzv. adenokarcinom,” vysvětlil pro Healthonline doktor John Maurice, odborník na hrudní chirurgii a rakovinu plic z kalifornské nemocnice St. Joseph Hospital.

„Neexistuje jedna definitivní odpověď, proč se i u nekuřáků rozvine rakovina plic. Nicméně jsou známé některé rizikové faktory, které k tomu mohou výrazně přispět,” dodal pro Fox News prezident Asociace pro studium rakoviny plic a onkolog Giorgio Scagliotti z italské University of Turin and San Luigi Hospital.

Druhotné, pasivní kouření



Jak uvedl doktor Maurice, výskyt rakoviny plic u nekuřáků může mít jako hlavní příčinu setrvávání v bezprostředním okolí kuřáků. Zároveň dodal, že neexistuje žádná určená hladina, kdy by pasivní kouření, ať venku či uvnitř, bylo pro nekuřáka bezpečné.

Americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) definuje pasivní kouření jako „kombinaci kouře vycházejícího z hořícího konce cigarety a kouře, který přímo vdechují kuřáci”.

Pasivní kouř obsahuje stovky toxických látek, z nichž 70 prokázaných způsobuje rakovinu. I proto se omezení vystavení pasivnímu kouření jeví podle mnohých jako nejlepší prevence proti budoucímu výskytu rakoviny u nekuřáků.

Radon jako tichý zabiják

Bohužel pasivní kouření není jediným faktorem, který může stát za výskytem rakoviny plic u nekuřáků. Druhým významným bývá vystavení nebezpečnému radonu (radioaktivní prvek).

Radon se přirozeně vyskytuje v půdě, nelze ho detekovat zrakem či čichem. Z půdy se pak může dostávat i do některých místností (sklepů) domů.

Znečištěné prostředí jako zdroj rakoviny

Další možnou příčinou vzniku rakoviny plic může být i znečištěné prostředí, jak uvádí ve svém výzkumu Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC). Lidé by se tak měli více zaměřit na to, co dýchají a v jakém prostředí se vyskytují.

Včasná diagnóza jako klíč k úspěchu

Stejně jako u jiných nemocí, i u rakoviny platí jednoduché pravidlo: čím dříve se na ni přijde, tím větší jsou šance na vyléčení a přežití.

„Především u kuřáků se pak ukázalo nízkoradiační CT hrudníku velmi přínosné nejen k odhalení nemoci, ale také snížení možnosti úmrtí na rakovinu plic,” dodal Maurice.