das, Novinky

Podívejte se s námi na základní pravidla hygieny, na která by ženy během menstruace neměly zapomínat.

1. U hygienických potřeb nepodléhejte trendům

Na trhu naleznete dnes celou řadu menstruačních pomůcek od klasické jednorázové vložky, tamponu, po opakovaně použitelné ekologické verze. Ženy by ovšem při výběru neměly hledět na to, co je zrovna „trendy“, ale vždy volit podle svých vlastních preferencí a s ohledem na vlastní komfort.

Vhodné je rovněž držet se jedné osvědčené značky a příliš typ produktu nestřídat.

2. Pravidelná výměna



Obecné pravidlo zní, že vložku by si žena měla měnit každých zhruba čtyři až šest hodin, tampon pak každé dvě hodiny, a to i v případě, že krvácení není příliš silné.

„V otázce výměny menstruačních potřeb není rozumné hledět na nějakou úsporu. Po daných intervalech prostě vložku či tampon vyměňte, i když se na pohled zdají čisté. Z pochvy se do nich dostávají mikroorganismy, které se poté ve vlhkém a teplém prostředí rychle množí a mohou způsobit infekci močových cest, vaginální infekce nebo vyrážky,“ upozorňuje gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

U tamponů je pravidelná výměna obzvláště důležitá kvůli riziku takzvaného syndromu toxického šoku, smrtelně nebezpečného stavu způsobeného průnikem bakterií do krevního oběhu.

„Protože krev je živné médium pro každou bakterii, která je v pochvě. A pokud je v ní nějaký patogen, tak se v tělesné teplotě kolem 37 stupňů strašně rychle množí. Pak může dojít až k bakteriálnímu šoku,” varuje gynekolog Tomáš Binder.

Ze stejného důvodu není vhodné používat tampony ani v případě, pokud má žena či dívka nějaký výtok.

3. Důkladná intimní hygiena



Menstruační krev se často zachycuje na stydkých pyscích či v kožních záhybech kolem poševního otvoru, a je proto nutné tyto partie pravidelně omývat. Ideálně by si ženy měly intimní partie omýt vždy, když si menstruační potřeby mění.

Při mytí by však oblast vulvy, a zejména pochva neměla přijít do styku s mýdlem, neboť to může narušit křehkou rovnováhu vnitřního poševního prostředí. Mnohem lepší je místa umýt jen čistou vodou, případně pro tento účel použít určené gely.

Důležité je i dodržovat zásadu, kdy se při mytí intimních míst vždy postupuje směrem od pochvy k řitnímu otvoru a nikdy ne opačně, aby se do pochvy či k ústí močové trubice nedonesly bakterie z konečníku, které následně mohou zapříčinit nepříjemné infekce.

4. Potřebná suchost



Ve vlhkém prostředí se dobře daří mykózám a bakteriím, hrozí zapaření, proto je důležité i po umytí oblast kolem intimních partií důkladně vysušit. K udržení sucha kolem intimních partií lze využít třeba i antiseptický pudr.

5. Podrážděná pokožka



Při nošení některých vložek může dojít k podráždění pokožky v oblasti třísel a na stehnech. Vždy tedy raději volte vložky správné velikosti, a pokud možno prodyšné bez tužších křidélek.

6. Důkladná hygiena u menstruačního kalíšku



Pokud používáte místo klasických vložek a tamponů raději menstruační kalíšek, pak vždy dbejte na jeho důkladné vyčištění a nezapomínejte ani na potřebnou sterilizaci.

Kalíšek tedy buď vyvářejte v horké vodě či používejte speciální dezinfekční gel, případně sterilizátor na kojenecké lahve.