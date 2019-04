Kristýna Léblová, maj, Novinky

Činnost organizace je především poradenská a preventivní. Zaznamenává ale i veškerý pokrok v léčbě i přístupu k prevenci.

„Součástí našich přednášek je graf, který ukazuje, jaká je četnost onemocnění a kolik se ženy dožijí let. Na grafu se nůžky jednoznačně rozvírají. To znamená, že bohužel rakoviny prsu přibývá, ale život žen je podstatně delší,“ upozorňuje Zuzana Bláhová, koordinátorka pražského centra Mamma Help.

Za delším životem stojí především mamografický screening prsu od 45 let věku ženy.

„Před dvaceti lety screening ještě neexistoval. To je pro nás to zásadní, co se změnilo. Koktejl chemoterapie dnes také tolik tělu neškodí. Dříve bývaly i spálené ozařované části prsu. Teď, pokud je to zaměřeno úplně přesně, můžete být bez jakýchkoli spálených míst. Já sama jsem prošla ozařováním a neměla jsem žádné popáleniny,“ popisuje koordinátorka.

Nealkoholické pivo pomáhá ženám lépe snášet chemoterapii



Spolek Mamma Help, který pomáhá už dvacet let, nadělil nejen sobě, ale hlavně nemocným dárek v podobě nealkoholického piva vyrobeného speciálně pro ženy, které právě procházejí náročnou chemoterapií. Pacientky totiž často trpí během léčby tzv. plechovou hubou, tedy zvláštní pachutí v ústech.

Mamma beer je proto chuťově vyladěno tak, aby kompenzovalo tuto pachuť v ústech. Zároveň nese všechny pozitivní výživové parametry běžného piva, jako je například vitamín B.

„Když procházíte chemoterapií, necítíte v puse nic. V ústech vám zůstává jen taková pachuť. Proto je naše pivo doslazované jablečnou šťávou, díky které začnou ženy cítit v ústech sladkost, což je dle našich pacientek přesně to, co v daný okamžik cítí opravdu rády,” vysvětluje Bláhová.

Pivo Mamma beer lze koupit v některých lékárnách, od června bude dostupné i ve velkých nákupních řetězcích.

Činnost organizace

Přijít si pro radu do organizace Mamma Help mohou pacientky bez objednání.

„Jsme pět dní v týdnu k dispozici od 9 do 17 hodin. Máme rozjetou spoustu projektů, které pomáhají nejen po psychické stránce, ale dokážeme poskytnout i rady. Kdy si například mají ženy ostříhat vlasy nebo kam si zajít pro paruku,“ zmiňuje Zuzana Bláhová.

Veronika Louvel, které byla rakovina prsu diagnostikována před dvěma lety, využila pomoci centra především při sdělování své diagnózy dětem.

FOTO: archiv V. Louvel

„Když jsem onemocněla rakovinou, velmi mne trápilo, jak to sdělit svým dvěma malým dětem. Proto jsem oslovila spolek Mamma Help, který se zaměřuje i na tuto problematiku. Tehdy mi zprostředkovali rozhovor s dětskou psycholožkou, která mi se vším velmi pomohla. I když bych to asi nakonec sama taky zvládla, vše by určitě bylo náročnější, delší a bolestivější. Takhle to byla velká podaná ruka mně a celé mé rodině,“ svěřila se Novinkám pacientka Veronika Louvel.