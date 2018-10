V 17 letech ho postihla mozková příhoda. Nejdřív bojoval o život, nyní i o domov

Do svých sedmnácti let byl Pavel Palkovič z Opavy naprosto zdravý, bezproblémový a veselý kluk. Jedné srpnové noci v roce 2017 ho probudily velké bolesti hlavy, než upadl do bezvědomí, stihl ještě probudit svého tátu. V nemocnici lékaři zjistili, že se jednalo o cévní mozkovou příhodu, kdy u něj došlo ke spontánnímu, těžkému a život ohrožujícímu krvácení do mozku s nutností okamžité operace.