Zdena Nováčková, Právo

Zlatobýl obecný - expert na močové cesty

Je jednou z nejúčinnějších bylin při problémech s močovým měchýřem. Zlatobýl (Solidago virgaurea) roste v nížinách a kvete žlutými květy až do října. Sbírá se kvetoucí nať, která má příznivé účinky na organismus a je součástí přírodní medicíny v různých částech světa.

Rostlina pomáhá nejen při problémech s ledvinami a močovým měchýřem, používá se i při střevních problémech a zánětech střev, protože má obecně protizánětlivé a dezinfekční účinky. Dokonce se doporučuje na problémy s cévami, na stařeckou demenci a účinná je při zevním použití ve formě masti.

Čaj: Dvě čajové lžičky usušené kvetoucí natě smícháte se čtvrt litrem studené vody. Uvaříte a necháte přibližně dvě minuty odstát. Denní dávka by neměla překročit tři šálky a celá kúra by neměla trvat déle než dva měsíce.

Vně můžete nálev ze zlatobýlu obecného používat na omývání obličeje, působí pozitivně na mastnou pokožku a dodává kůži pružnost.

Mast: Ze zlatobýlu si můžete připravit mast, která urychluje hojení nejrůznějších poranění a ekzémů. Kromě toho zvyšuje elasticitu pokožky. Potřebujete jeden díl rostliny a pět dílů vepřového sádla.

Do rozehřátého tukového základu vložíte lehce zavadnutý zlatobýl a ve vodní lázni přibližně hodinu udržujete teplotu, potom necháte do druhého dne louhovat a další den znovu rozehřejete a přecedíte – získanou mast potom uložíte do čistých lékárenských kelímků a uchováváte nejlépe v lednici. Mast by měla vydržet šest měsíců.

Ořešák černý - poradí si s infekčními parazity



Tento krásný strom u nás dorůstá výšky třiceti metrů. Pro léčebné účely se využívají listy ořešáku (Juglans nigra), ale i zelené slupky ořechů a samotná jádra.

Ořešák má antibakteriální a protiplísňové účinky, působí tak proti infekcím, ale umí si také poradit s parazity.



Příznivě ovlivňuje činnost střev, která pročišťuje, je vhodný dle potřeby proti průjmu i zácpě. Také zlepšuje trávení a snižuje otoky.

Zlepšuje stav kůže, protože zpevňuje vrchní vrstvu pokožky a sliznic.

Pojídání čerstvých jader ořechů je velmi prospěšné srdci a zlepšuje stav cév, snižuje cholesterol v krvi.



Výluh z listů ořechů působí na snížení cholesterolu, proti ztučnění jater a zlepšuje štěpení tukových buněk.



Tento výluh lze použít i ke kloktání, pročišťuje ústní dutinu a posiluje sliznice.



Nejčastěji se ořešák využívá formou tinktury, která se připravuje ze zelených slupek ořechů (právě ta se nejčastěji používá při odstraňování parazitů z těla). Slabší účinky má výluh z listů.

Vřes obecný - pro odolnost organismu i do piva



V pověstech je vřes označovaný jako potrava bohů a víl. Je užitečný nejen lidem, ale také zvířatům – slouží i jako krmivo lesní zvěři. Calluna vulgaris vytváří celá vřesoviště na slunných místech, kde je dostatečně kyselá půda. Kvete růžovofialově od července do listopadu, drobné květy vypadají pěkně i sušené, proto se přidávají do kytic.

Rostlina dobře odolává nepřízni počasí a tuto svou odolnost prý předává i lidem. Je také součástí Bachových květových esencí a je doporučovaná egocentrickým lidem. Vřes má podpořit velkorysost a schopnost naslouchání.

Vyhlášený, ale i vzácný, je vřesový med, který má velmi hustou texturu, jantarovou barvu a charakteristickou chuť a vůni připomínající chlebový kvásek. Je bohatý na enzymy a doporučuje se lidem na problémy s tlakem a chudokrevností. Vřes obecný je univerzálně prospěšnou rostlinou pro tělo (a to jak při aplikaci vnitřně, tak zevně), jeho užíváním nic nezkazíte. A na co všechno se dá použít?

Na zlepšení stavu ledvin, močových cest, je výborným detoxikačním přípravkem.



Spolehlivě odvodňuje tělo a pomáhá při revmatismu, má dezinfekční účinky.

Doporučuje se i jako sedativum, nejlépe formou tinktury.



Má protizánětlivé účinky a je potopudný, což se hodí při nastuzení.



Zevně se používá na kožní problémy.



Rostlina bývá častou součástí čajových směsí – kromě prochladnutí i na gynekologické nebo urologické problémy. Vřes doporučuje bylinkářka Jarmila Podhorná na močový měchýř v kombinaci s břízou, lichořeřišnicí, měsíčkem a pcháčem. Bylinková kúra podpoří močové ústrojí a zamezuje opakování zdravotního problému.

Tip: Jednoduchý recept na pivo



Vřes se dříve používal místo chmele při vaření piva. Tato receptura se v současnosti oprašuje a malé pivovary zkoušejí s vřesem experimentovat. Ostatně i doma si můžete zkusit uvařit malou várku – je ovšem třeba trpělivosti. Když se nepovede, dá se směs použít třeba jako hnojivo.

Omyté květy vřesu (cca 1,5 kg) zalijete asi šesti litry vody a hodinu vaříte. Potom přecedíte a do vody přidáte 15 g chmele, 30 g zázvoru a 500 g melasy. A opět povaříte dvacet minut. Přecedíte a jakmile směs zchladne, přidáte pět lžic kvasnic, přikryjete utěrkou a necháte jeden celý den kvasit.

V průběhu kvasícího procesu se směs nemíchá, jen posléze stáhnete pěnu a opatrně přelijete do jiné nádoby (bez usazeniny, která se mezitím utvořila na dně během kvašení). Vzniklé pivo nalijete do vymytých lahví, dobře zašpuntujete a necháte týden uležet na chladném a temném místě. Potom je pivo připravené ke konzumaci.