das, Novinky

Projekt vznikl před šesti lety, když si dánský manažer a poradce Ole Kassow při svých cestách kolem do práce všiml starého muže, jak každé ráno sedí na lavičce před domem. Dal se s ním proto do řeči, přičemž se mu muž svěřil, jak rád by viděl rodný dům v nedaleké vesnici, ale už nemůže dobře chodit.

Proto si Ole vypůjčil nákladní tříkolku a vzal v ní 97letého seniora na výlet. Když viděl, jakou mu tím způsobil radost, začal Ole se seniory vyjíždět častěji. Odměnou mu vždy byl rozzářený úsměv ve tváři. Senioři se vraceli z projížděk šťastní, rozpovídaní a společenští, vybočeni ze svých každodenních rutin. Už se necítili odstavení a společensky přehlížení. Nadšený Ole tak napsal kodaňským městským úředníkům, jestli by nefinancovali tříkolky pro pečovatelské domy. Město zakoupilo hned pět tříkolek pro pět pečovatelských domů.

Od té doby se projekt CWA začal šířit do celého světa, nyní je již ve 37 zemích. Jezdí se v Kanadě, Norsku, v USA, na Filipínách, v Pákistánu, na Islandu, na Havaji, Novém Zélandu, v Peru atd. – celkem na 1100 místech. K dispozici je 1500 tříkolek, které obsluhuje přes 10 tisíc vyškolených pilotů. Jde o čestnou dobrovolnou práci, kterou lidé všeho věku věnují starším lidem nebo i tělesně postiženým. Personál domovů hlásí, že ubývají nemoci a hádky, lidem lépe slouží paměť.

V Česku zatím není velké povědomí o cykloterapii

V České republice zatím není žádná cyklorikša k dispozici, nicméně se již ozvala první města (Otrokovice, Kadaň a Ústí nad Labem), která se pro cykloterapii nadchla a již svým domovům pro seniory kola objednala. Jedno takové kolo stojí 150 tisíc korun a lze ho zatím koupit jen v zahraničí.

„Naším přáním je, aby se myšlenka cykloterapie donesla i do dalších domovů pro seniory po celé naší republice a aby se nám podařilo získat i peníze na nákup jedné tříkolky, která by sloužila jako vzorek k vyzkoušení,” vysvětluje Leoš Hrádek, jeden z propagátorů cykloterapie u nás a také účastník těžkého dálkového cyklistického závodu Transcontinental Race z belgického Geraardsbergenu do řecké Meteory.

Peníze můžete poslat i vy na transparentní účet ve Fiobance: 2101471919/2010.

„Všechny peníze, které se nám podaří vybrat, použijeme výhradně na nákup tříkolek,“ zdůrazňuje zakladatel cykloterapie u nás Oldřich Čepelka.

„Věříme, že jakmile se první elektrotříkolka u nás objeví, vzbudí to zájem a budou přibývat další,“ dodává.