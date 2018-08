Potraviny plodnosti aneb Co jíst, když chcete otěhotnět

Většině žen, které se rozhodnou otěhotnět, najednou připadá, že už včera bylo pozdě. Začnou se proto zajímat o nejrůznější alternativní a zázračné „urychlováky“, které by jim usnadnily co nejrychlejší početí. Pokud mezi ně patříte i vy, věřte, že vypomoci si můžete poměrně snadno a hlavně neinvazivně, stačí svůj jídelníček obohatit o určité potraviny. Prozradíme vám, jaké to jsou.