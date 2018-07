das, Novinky

Pokud chcete zvládnout co nejlépe stovky až tisíce kilometrů, pak si naplánujte co nejčastější přestávky.

Řidič by měl zastavit a protáhnout se každých 60 - 120 minut nebo každých 180 kilometrů. Nejrizikovější hodinou pro cestování je doba mezi druhou a čtvrtou ráno. Určitý útlum organismu se však dostavuje také po obědě: mezi 12.00 – 15.00 hod. a rovněž od půlnoci do 6.00 hodin.

Jak udržet mozek v pozoru

Je dobré hodně pít, ale více čisté vody (2–3 litry) než kávy. To, co mozek potřebuje zejména, jsou kyslík a cukry. Kyslík mu dodáme tím, že se na parkovišti protáhneme, vydýcháme se, zacvičíme si nebo se po něm proběhneme. Rychlé cukry jsou třeba v ovoci, medu, případně v bonbónech s hroznovým cukrem. Déle účinkující sacharidy, které přitlumí výkyv krevního cukru, pak obsahují například celozrnné výrobky.

Smažené vepřové řízky, česká klasika na cestách, jsou dost těžkým jídlem, po kterém snadno začneme zápolit s náhlou únavou a chutí si pospat. Odborníci na výživu doporučují jíst na cestách hodně zeleniny a lehkých jídel: plátek šunky v tmavém nebo celozrnném chlebu, případně kuřecí nebo jiné bílé maso.

Nejlepší jsou menší porce konzumované častěji. Když jíme málo nebo dokonce hladovíme, klesá nám hladina krevních cukrů a s tím roste i únava.

Jak předcházet bolestem zad



Zvlášť pro řidiče a jejich pohybový aparát je však dlouhé sezení za volantem náročné, nejčastěji trpí bolestmi krční a bederní páteř

„Za volantem je člověk nucen držet hlavu předsunutou a zároveň mít horní krční páteř v mírném záklonu. Takové svalové strnutí po dlouhou dobu může ústit v blokádu krční páteře, která způsobuje nepříjemné bolesti hlavy, migrény, hučení v uších nebo pohybující se světélka v zorném poli,“ upozorňuje fyzioterapeutka Iva Bílková z Fyziokliniky.

Za volantem pak pomáhá alespoň střídat polohy pánve, ramen, hlavy a končetin, samozřejmě jen do té míry, jak to dovoluje bezpečnost jízdy.

Důležité nastavení sedadla



Vzhledem ke konstrukci standardního automobilového sedadla nemůže řidič dodržet pravidla zdravého sedu, jako jsou přímá záda, lehce naklopená v pánvi vpřed, s nohama rozkročenýma do šíře pánve. Pomoci může ale správné nastavení sedadla.

„Kolena řidiče nemohou být při jízdě níže než kyčle, proto se při řízení automobilu nevyhneme kompromisům. Základním požadavkem je úhel, který svírá opěradlo se sedákem, v rozmezí 95 až 100 stupňů. Při takto vzpřímeném sedu řidič nejlépe vnímá chování vozu, případně čelí únavě nebo dokonce mikrospánku a je účinně chráněn bezpečnostním pásem. Efekt zdravého sedu posiluje pomůcka overball nebo složená deka vložená za záda na úrovni pasu, tak člověk jednoduše předejde bolesti zad,“ doporučila Iva Bílková.

Zvlášť v automobilu vybaveném airbagy by měl být volant nastaven ve vzdálenosti minimálně 25 centimetrů od hrudního koše řidiče opřeného zády o opěradlo. „Jednoduchý způsob, jak stanovit vhodnou vzdálenost sedadla od volantu, je napnout ruku a položit ji na volant. Ruka by se měla horní hrany volantu dotýkat zápěstím. Další důležitý prvek sedačky je opěrka hlavy, ta nesmí být níž než hlava pasažéra, jen tehdy snižuje napětí svalů krční páteře a ramen a je bezpečnou oporou šíje a hlavy,“ upozorňuje fyzioterapeutka.

Cviky do auta

1. Protažení svalů okolo páteře/šíje

Protahovat se dá i za volantem, při čekání v koloně nebo na semaforu. Levou ruku vsuňte pod levou půlku zadku. Pravou ruku přiložte na hlavu nad levé ucho a ukloňte hlavu doprava. Při nádechu směřujte očima doleva nahoru. Při výdechu směřujte očima doprava dolů. Sklopte hlavu obličejem dolů. Nadechněte se a očima směřujte doleva nahoru. S výdechem směřujte oči doprava dolů. Vraťte se zpět do výchozí polohy a celý cvik opakujte na druhou stranu.

2. Zásuvka vsedě

Tento cvik uvolní ztuhlé šíjové svaly a blokády krční páteře. Lze navíc provádět i ve voze. Posaďte se do vzpřímeného sedu s pažemi volně podél těla. Zvolna táhněte bradu vzad, jako byste ji tlačili do krku, a vytahujte se ke stropu. V maximálním zatlačení brady vzad setrvejte 2-3 vteřiny a volně dýchejte, nezvedejte ramena. Uvolněte a bradu pomalu pouštějte do původní pozice.

Když je vám v autě špatně

Kinetóza neboli nemoc z pohybu, která se projevuje zvracením, bývá způsobena zmateností mozku. Organismus jednoduše nechápe, proč se tělo pohybuje, když v podstatě sedí na místě. „Nejintenzivněji pak často mozek špatně reaguje při čtení. Oko sleduje statická písmena, ale tělo zaznamenává změnu polohy. Pokud se s tím mozek nedokáže dostatečně vyrovnat, reaguje po svém – nejčastěji nějakou obrannou reakcí – např. zvracením, bolestí hlavy, pocitem závrati či motáním hlavy,“ vysvětluje MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., z VFN a 1. LF UK v Praze.

Čím rychleji auto či autobus jedou, tím to jedinci hůře snášejí. „Statokinetickému čidlu totiž chvilku trvá, než se na změnu připraví. Stejně tak si hůře poradí s požadavky na rychlé změny ve smyslu tam a zpátky – typicky v automobilu opakované střídání zatáček pravá/levá nebo prudká zrychlení a následná brzdění. Typické jsou v tomto ohledu serpentiny na silnicích do horských středisek,” dodává lékař.

Jak tomu předcházet?