Pocit strachu vysílá rychlé varovné signály do mozku a mnohdy může člověku zachránit život, ale projev strachu, který vyvolávají specifické fobie, je jiný. Fobie je úzkostí provázený chorobný strach z určitého jevu, osoby, zvířete nebo situace. Člověku, který jí trpí, velmi znepříjemňuje život. „Lidé, kteří trpí fobií, se většinou snaží vyhnout všemu, co by v nich mohlo vyvolat nepřiměřený strach a děs. Výsledek je ovšem zcela opačný: čím více se tomu postižený vyhýbá, tím více je jeho mozek přesvědčen, že hrozba je reálná,“ vysvětluje psycholožka Mgr. Eva Petrová z privátní psychologické poradny v Ústí nad Labem a dodává: „Přestože jsou fobie z psychoterapeutického hlediska poměrně odolné, je možné klientům volbou vhodného psychoterapeutického postupu pomoci. Například kognitivně-behaviorální psychoterapií. Víme, že základem fobie je úzkost, strach a napětí. Proto je třeba klienta především zbavit těchto projevů, naučit ho relaxovat a uvolnit se.“ U fobií je nejdůležitější včasná léčba. Jen tak může pacient doufat v úplné vyléčení. K léčbě fobií se využívají antidepresiva nebo psychoterapie. Nejúčinnější je kombinace obou, ale pokud někdo nechce brát psychofarmaka, může úzkosti a obavy eliminovat i pomocí přírodních antidepresiv v podobě bylinných sirupů, jež obsahují i guaifenesin – látku odstraňující napětí kosterních svalů. Pravidelné užívání pomůže odstranit nepříjemné projevy nervozity a napětí, přispěje k celkovému zklidnění a navodí i kvalitní spánek. Velmi důležité jsou také pozitivní myšlení, trpělivost a dostatečná sebekontrola.