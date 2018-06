bok, Novinky

Zatím neexistuje spolehlivá léčba této nemoci, při včasném rozpoznání příznaků se ale může jejich postup zpomalit. I proto je důležité vědět, o jaké příznaky jde, a že se mohou vyskytovat i u velmi mladých lidí, častěji u žen.

„Je pravděpodobnější, že se příznaky objeví v mladším věku, nejhorší na tom je, že tato nemoc postihuje lidi v jejich nejlepším fyzickém věku,” cituje Women´s Health magazine neurologa Clifforda Segila z Providence Saint John's Health Center v americké Santa Monice.

Nemoc se nevyhýbá ani slavným



V pouhých dvaceti letech začaly dnes sedmatřicetiletou herečku Jamie-Lynn Siglerovou, známou například ze seriálu Rodina Sopránů, stále častěji přepadat zvláštní pocity v nohou, které ji nakonec dohnaly až k lékaři. Nedlouho poté u ní byla diagnostikována roztroušená skleróza.

Herečka Jamie-Lynn Siglerová

FOTO: Profimedia.cz

Další známou osobností s roztroušenou sklerózou je například i syn slavného zpěváka Ozzyho Osbourna - Jack Osbourne. Po období drogové závislosti a výraznější váhové změně, poté, co se stal otcem, mu byla v roce 2012 diagnostikována stejná nemoc.

V jeho případě se na problém přišlo kvůli ztrátě zraku v pravém oku.

Jack Osbourne na snímku z roku 2013

FOTO: Profimedia.cz

A jaké další příznaky vás mohou na onemocnění upozornit?

Nemotornost

Občas něco rozlijete, něco vám vypadne z ruky, zakopnete a přičítáte to pouhé nemotornosti? Ne vždy to tak musí být.

„Lidé si často myslí, že jde jen o špatnou rovnováhu nebo nemotornost. Slabost v jedné či všech končetinách ale značí, že je něco špatně s motorickými nervy,” popisuje Segil. Pokud u sebe pozorujete, že častěji klopýtáte, ztrácíte rovnováhu, pozorujete třes, nebo častěji padáte, vyhledejte co nejdříve lékaře.

Ukončení menstruace

Každá nemoc, která postihuje imunitní systém, stejně jako RS, může způsobovat ztrátu menstruace, vysvětluje doktor Segil.

Pokud se jedná o občasný krátkodobý ´výpadek´, nemusí jít hned o něco závažného - na vině může být i stres nebo například chřipka. Pokud se ale menstruace neobjeví déle než tři měsíce, nebo bude značně nepravidelná, je třeba si promluvit s lékařem.

Náladovost

Náladovost, emoční vypětí nebo pokles kognitivních schopností může způsobovat celá řada věcí, od potíží se spánkem po různé léky, příčinou ale může být i RS. Podle zdravotní sestry Kathleen Costellové, působící v National Multiple Sclerosis Society, 60 a více procent nemocných s RS vykazuje potíže jako deprese, podrážděnost, náhlé změny nálady či nekontrolovatelné záchvaty pláče nebo smíchu.

Změny smyslového vnímání

„Moji pacienti často říkají, že jejich tělo reaguje pocitově jinak, vnímají jinak běžné situace, například při oblékání,” uvádí doktor Segil.

Polovina lidí s RS rovněž vykazuje chronickou bolest, která je často spojena s nedobrovolnými křečemi, nevysvětlitelnými slabostmi nebo ztuhlostí svalů. Nejčastěji se první svalové slabosti projevují na nohou, typickou oblastí bývají ale i záda.

Zhoršené rozlišování barev

Dalším varováním může být zhoršování schopnosti rozlišovat různé barvy. „Říká se tomu optická neuritida a jde o jeden z primárních příznaků roztroušené sklerózy,” popisuje Segil. Není to ale omezeno jen na barvy, může jít rovněž o částečnou slepotu, tzv. slepé skvrny nebo slepotu jednoho oka. „Někteří lidé to popisují, jako kdyby se dívali přes zamazané kontaktní čočky nebo nějakou clonu,” dodává neurolog.

Zapomínání

Zapomínáte na narozeniny přátel, ztrácíte klíče několikrát týdně, perete opakovaně to samé prádlo? Pak může jít o brzký nástup Alzheimerovy choroby. Dobrou zprávou je, že ta je u mladých žen velmi vzácná. Špatná zpráva pak je, že roztroušená skleróza vzácná není, a právě podobné potíže s krátkodobou pamětí mohou být u žen příznakem RS.

Nadměrné pití vody

Nadměrná hydratace, která ovšem není doprovázena pravidelným močením, může být opět příznakem RS. Nicméně jakákoli změněná frekvence močení může být rovněž příznakem, často bývá i problémem, kvůli kterému se na RS přijde. Někdy naopak může být známkou i nadměrně časté močení. Všechny tyto potíže se vyskytují u 80 % nemocných s RS.

Znecitlivělé končetiny

Možná už z vlastní zkušenosti znáte, že si stačí chvíli přesedět nebo trochu odkrvit nohu, a ona jakoby ´usne´ - když se na ni chcete postavit, neposlouchá, podlamují se vám nohy, cítíte mravenčení nebo bodání v určitých partiích. Pokud se takové stavy objevují na rukách či nohou bez zjevné příčiny, dané partie jsou necitlivé nebo bledé, může jít o příznak RS.

„Problémy ovšem může způsobovat i utlačení některých nervů, nedostatečná výživa, některé druhy infekcí, anémie nebo problémy se štítnou žlázou,” vysvětluje Costellová.

Potíže se psaním

„Jako první příznak RS často vídáme zhoršenou schopnost psát zprávy, používat telefon nebo tablet, případně zhoršení dalších úkonů, které vyžadují jemnou motoriku,” popisuje Segil.

Zhoršená schopnost rozpoznat teplotní rozdíly

Je něco studené, nebo horké? Pokud to nedokážete přesně říci, a podle odborníků se to stává poměrně často, pak může jít o příznak něčeho závažného, například roztroušené sklerózy. V jejím případě za to může poškození nervů vyvolané touto nemocí.

Nadměrná únava

Náhlé a přetrvávající vyčerpání, které není způsobeno nadměrným výkonem či něčím jiným, může být rovněž příznakem RS. „Lidé s RS často popisují podobné potíže jako zdrcující či ohromné, kvůli kterým jim činí velké potíže vykonávat i naprosto jednoduché věci,” popisuje Costellová.

Může jít ale rovněž o potíže spojené se štítnou žlázou, anémií či jinými vážnými zdravotními stavy, proto je není radno přehlížet a co nejdříve vše konzultovat s lékařem.