bok, Novinky

Vitamín D se v těle utváří nejlépe díky slunečnímu záření. Lidé, kteří se slunci vyhýbají, ho pak mohou získávat ze stravy i z doplňků ve formě tablet. I přesto ale po světě stále žije mnoho takových, kteří mají nedostatečnou hladinu tohoto vitamínu v těle. V USA je to například neuvěřitelných 77 % dospělých.

Možným způsobem, jak tento prohřešek napravit, může být informování veřejnosti, že dostatek zmíněného vitamínu funguje například i jako prevence cukrovky.

„Zjistili jsme, že u lidí, kteří měli v krvi hodnotu vyšší než 30 nanogramů na mililitr, bylo třetinové riziko výskytu cukrovky, u lidí s hladinou vyšší než 50 nanogramů bylo riziko pětinové,” uvedla pro Daily Mail autorka studie, doktorka Sue Parková ze Seoul National University v Jižní Koreji.

Odborníci tak nabádají, aby dospělí lidé dosáhli alespoň na hranici 30 nanogramů, což je ale o 10 nanogramů na mililitr více, než je doporučovaná denní dávka.

Odborníci v rámci své dlouholeté studie získávali data od 903 zdravých dobrovolníků ve věku zhruba kolem 74 let. Se sběrem dat začali v rozmezí let 1997 až 1999, dobrovolníky průběžně kontrolovali až do roku 2009. Po celou dobu byla u všech sledována hladina glukózy a vitamínu D v krvi. Šlo o bělochy žijící v oblasti jižní Kalifornie.

Výsledky publikovali v odborném časopise PLOS One.

Vitamín D vs. menopauza a kardiovaskulární systém

Pokud ženy zahrnou do svého jídelníčku potraviny bohaté na vitamín D, mohou výrazně snížit riziko předčasné menopauzy, a to až o 17 procent, poukázal výzkum z roku 2017. Předpokládá se, že vitamín D zpomaluje stárnutí ženských vaječníků.

Menopauza standardně nastává u žen mezi 45. až 55. rokem života. Každá desátá žena na světě ale prochází obdobím menopauzy již před 45. rokem života, což může mít podle odborníků vliv na zvýšené riziko osteoporózy či srdečních onemocnění. I s tím ale může vitamín D pomoci.

V souvislosti s tím zmiňují odborníci i jinou dřívější studii, která poukázala na fakt, že dostatečný přísun vitamínu D prospívá i kardiovaskulárnímu systému. Respektive dokáže opravovat drobná poškození způsobená cukrovkou nebo vysokým krevním tlakem. Vitamín D totiž stimuluje produkci kyseliny dusičné, která se podílí na regulaci průtoku krve a prevenci tvorby sraženin. Rovněž prý snižuje tzv. 'vnitřní stres' v kardiovaskulárním systému, díky čemuž se dá zabránit různým 'incidentům' souvisejícím se srdcem.

„Není známo mnoho procesů, které se mohou podílet na obnově kardiovaskulárních buněk, které jsou již nějak poškozené, ale vitamín D to zjevně dokáže. Nabízí se tak jako levné řešení k jejich obnově. Nemusíme vyrábět nový lék, už jeden máme,” dodal k závěrům studie profesor Tadeusz Malinski z Ohio University v USA.