Ve škole zpočátku Amandě řekli, že nepravidelnost menstruace v takto mladém věku je zcela normální, proto problém dále neřešila.

Ve třinácti letech ale začala samovolně velmi rychle přibírat, až se z konfekční velikosti 38 postupně dostala na velikost 46. V té době zašla za doktorem, aby jí její přibírání vysvětlil a pomohl jí dostat se na původní váhu.

Po sériích otázek následovala i ta ohledně menstruačního cyklu. Když Amanda lékaři sdělila, že žádnou menstruaci nemá, musela se podrobit různým druhům vyšetření, která nakonec došla ke stejnému závěru. Amandě byla diagnostikována předčasná menopauza a lékaři ihned začali s hormonální substituční léčbou (HRT). Ta ovšem měla za následek opětovné přibírání na váze.

Mezi šestnáctým a osmnáctým rokem začínala Amanda přemýšlet o chlapcích a své budoucnosti. Během přestávek mezi léčbou se snažila vyrovnat se svou situací tak, že začala hubnout. Omezila denní příjem pouze na 800 kalorií a v tělocvičně trávila i čtyři hodiny denně. Díky cvičení přestala myslet na svůj fyzický stav, začala dokonce pořádat skupinové lekce běhání pro ženy, kterým pomáhá najít ztracenou sebedůvěru.

Když s partnerem Tomem začali přemýšlet nad potomkem, jejich jedinou šancí bylo umělé oplodnění. Kvůli Amandině smíšené rase ale bylo těžké sehnat vhodnou dárkyni. Ta se našla až v roce 2017, kdy bylo Amandě třicet let. Lékaři ji důrazně varovali, že úspěšnost IVF je u ní nižší, naopak riziko potratu bylo daleko větší. Navíc se ukázalo, že má daleko menší a tenčí dělohu, než je průměr, a tak není příliš vhodná pro těhotenství.

Navzdory všem komplikacím to ale Amanda nevzdala a v prosinci roku 2017 úspěšně otěhotněla a nyní čeká chlapečka. „Abych byla upřímná, nemohla jsem tomu uvěřit, dokud jsem nebyla v osmém týdnu těhotenství. Nejdříve jsem si myslela, že je to omyl, že test nebyl přesný. To se občas stává. Pak mi ale doktoři řekli, že je to opravdu tak, a to i přesto, že jsem si celých sedmnáct let myslela, že nikdy neotěhotním,” uvedla pro agenturu Reuters.

Lékaři jí sice sdělili, že je velmi pravděpodobné, že se jí po těhotenství opět vrátí menopauza, Amanda ovšem plánuje pokračovat v substituční hormonální léčbě, aby svému chlapečkovi pořídila brzy sourozence.