Příčin bolestí kloubů způsobených osteoartrózou přitom může být hned několik. Genetické dispozice, poruchy metabolismu, zlomeniny kloubů, opakované drobné úrazy při sportu nebo fyzické práci či stereotypní zátěž kloubů. Nepříjemné bolesti ale může způsobovat také nadváha, zhoršená činnost ledvin nebo chybné postavení kloubů – kolena do X nebo nohy do O. Ve většině případů právě z těchto důvodů dochází k selhání obnovy kloubní chrupavky a při neřešení situace může do několika desítek let vyústit k úplnému poškození kloubů.

Rozvoj onemocnění bývá velmi pozvolný a vždy trvá až desítky let. Osteoartróza, tedy ztráta obnovy chrupavky, vede k ubývání chrupavkové hmoty. Tento proces pokračuje a postihuje další kloubní tkáně, především pak kloubní kost. Ta se v konečné fázi začne postupně rozpadat a nezbývá, než zvolit chirurgické řešení – instalaci totální endoprotézy.

„Na vznikající problém většinou upozorňuje bolest a ztuhlost kloubů při zátěži, dále pak citlivost na chlad a počasí, bolesti svalů, výrazné zhoršení pohyblivosti nebo dokonce i bolesti během noci. Typická je také tzv. startovací bolest a ztuhlost, která vzniká především ráno po probuzení, případně po jiném delším klidu“ vysvětluje MUDr. Pavel Drbal, specialista na fyzikální a rehabilitační lékařství.

Proto je tak důležité žádný z těchto problémů nepodceňovat a o své klouby začít včas pečovat.

„Pokud se u vás objevily zdravotní potíže, zapomeňte na domácí diagnostiku či polykání léků na bolest. Nečekejte, že své klouby například s poškozenou chrupavkou rozchodíte či rozhýbáte. Důležité je artrózu podchytit v její počáteční fázi. Proto raději zajděte na konzultaci ke svému lékaři, který po vyšetření určí intenzitu i rozsah kloubního onemocnění a odliší, zda se jedná o strukturální změny (artrózu) nebo o funkční problém kloubu," doporučuje MUDr. Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Jak předcházet vážnému poškození kloubu



Poslouchejte své tělo. Sportujte, ale s rozumem. Vhodným pohybem může být například plavání, rychlá chůze, některá jogínská cvičení nebo jízda na kole. Kondiční pohyb kloubům pomáhá. Vybírejte si rovněž obuv s měkčí podrážkou tlumící nárazy při pohybu. Zaregistrujete-li první příznaky, doporučují odborníci omezit především pohyby s doskoky, při kterých klouby velmi trpí.

O důležitosti udržování rozumné tělesné váhy ve spojení se zdravou výživou, do které jsou zahrnuty všechny potřebné prvky, snad ani není třeba hovořit. Zkuste také své klouby zbytečně nepřetěžovat, například dlouhým stáním nebo chůzí.

Nezapomínejte ani na správnou výživu kloubů.

Do jídelníčku zařaďte Vitamín A - můžete doplnit především konzumací jater (ne v těhotenství), mrkve, meruněk, manga, sladkých brambor a ananasového melounu. Všechny tyto potraviny jsou vynikajícími zdroji beta-karotenu, z něhož si tělo vitamín A samo vyrábí. Vitamin C - jeho bohatým zdrojem jsou červené a žluté papriky, kiwi, pomeranče, kadeřávek, zelí, šípky a černý rybíz. Vitamín E - nachází se v avokádu, ořechách, slunečnicových semenech a olivovém oleji. Selen - najdete ho ve všech druzích ryb, mase, celozrnném pečivu, obilninách, vejcích a pivovarských kvasnicích.

Velmi důležitou výživou kloubů jsou i kolagenní peptidy, které podporují a zvyšují tvorbu kloubního kolagenu, který je nezbytně důležitý pro pevnost chrupavek a kloubních tkání. Napomáhají také regeneraci ostatních tkání kloubního systému a přispívají k pohyblivosti kloubů.

Potřebná rehabilitace

Při počátečním stupni artrózy a při změněné funkci kloubu je možné úspěšně snižovat bolest i pomocí rehabilitace. Pojem rehabilitace je často v povědomí veřejnosti zúžen do představy masáží, elektroléčby, manipulace páteře nebo lázeňské péče, kdy je člověk pouze pasivním příjemcem procedur. Bez spolupráce a interaktivního zapojení jedince to ale nejde.

„V našem zařízení se nám nejvíce osvědčila unikátní metoda Infinity, při níž je využíván tzv. osmičkový pohyb. Kloub se během tohoto cvičení centruje a stabilizuje, zároveň dochází k uvolnění tkání a tím se výrazně zlepšuje funkce kloubu,“ vysvětluje Tomanová.

Velmi příznivě působí i sirné sulfanové přírodní minerální léčivé vody. „Sulfan má stabilizační, protiprogresivní a protidegenerativní efekt u chorob svalů a neurodegenerativních onemocnění. Vstřebává se kůží – nejlépe při teplotě vody 37 až 38 stupňů Celsia. Síra se pak ukládá v pojivové tkáni, díky čemuž se zlepšuje pružnost a mechanická odolnost měkkých tkání. Dále se sulfan podílí na zpomalení nežádoucího úbytku elastinu a kolagenu v chrupavkách a šlachách,“ vysvětluje prim. MUDr. Leoš Sochor, vedoucí lékař Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves.