Hlavními příčinami ztráty sluchu jsou dědičné faktory, vystavování se nadměrnému hluku, trauma, onemocnění uší a nepochybně narůstající věk.

Určitým stupněm ztráty sluchu přitom trpí více než 40 procent lidí starších 50 let. U lidí ve věku nad 70 let se s problémy tohoto rázu potýká až 70 procent z nich.

Dobrou zprávou je, že se s tím dá něco dělat. Rozhodnete-li se však ztrátu sluchu ignorovat, riskujete závažné zdravotní potíže, včetně zvýšeného rizika rozvoje demence.

Naslouchátko řada lidí odmítá

Je nutné přiznat si pravdu a situaci vzít pod kontrolu. Jedním z řešení je nepochybně naslouchátko. Podle britské charitativní organizace Action on Hearing Loss ho používá pouze 40 procent lidí z těch, kteří ho potřebují.

Důvodem může být strach, že budou muset nosit cosi velkého a nevkusného. Obavy přitom nejsou na místě, naslouchátka totiž nejsou v dnešní době jenom účinnější, ale také mnohem decentnější.

U řady lidí je však důvodem také fakt, že si problémy se sluchem zkrátka neuvědomují. Jedním z výstražných signálů je například sledování televize s příliš vysokou hlasitostí. Dále pak problémy s vedením konverzace, nezaregistrování telefonních hovorů či zvonku u dveří, a především zapírání jakéhokoli problému.

Rady, které pomohou

Uvědomujete-li si, že své okolí špatně slyšíte, ale zároveň odmítáte naslouchátko, můžete vyzkoušet několik rad, které vám ve společnosti mohou pomoci.

Nacházíte-li se ve větší skupině lidí, snažte se zaujmout místo uprostřed. Zároveň zkuste zařídit, aby bylo světlo za vámi, lépe pak uvidíte tvář vašich kolegů či přátel. Ty poproste, aby se při konverzaci dívali na vás a nezakrývali si při mluvení pusu. A nakonec, jste-li opravdový nadšenec, můžete se začít učit odezírat ze rtů.

„Není to jenom o tom, že se učíte dovednost, která vám následně pomůže při konverzaci. Rovněž tím trénujete mozek,“ vysvětluje předsedkyně společnosti Association of Teachers of Lipreading to Adults Molly Berryová.

Ačkoli lék na ztrátu sluchu v souvislosti s narůstajícím věkem neexistuje, je spousta věcí, které vám mohou i tak pomoci. Máte-li podezření, že se u vás problémy tohoto typu vyskytují, je důležité na nic nečekat a co nejdříve navštívit lékaře.