Pravda je, že ženy trápí tato choroba zhruba dvakrát častěji než muže. Řídnutí kostí u nich souvisí hlavně s hormonálními změnami, ke kterým dochází v klimakteriu, tedy hlavně s poklesem pohlavního hormonu estrogenu. Proto by se měly o hustotu svých kostí zajímat nejpozději v tomto období.

U mužů je častou příčinou pokles testosteronu. Ale také malá tělesná aktivita, podobně jako u žen.

Bez pomoci se neobejdou



Ženy určitě neudělají chybu, když se o stav kostí budou zajímat dřív než kolem padesátky. Zejména tehdy, pokud tato nemoc trápila jejich matku a ta měla zlomeninu právě kolem tohoto věku. Týká se to hlavně zlomenin krčku stehenní kosti, ale třeba i zápěstí, obratle páteře atd. Zvlášť těch, ke kterým došlo snadno, při relativně slabém nárazu.

Muži by se měli zajímat o stav svých kostí nejpozději v šedesáti letech. Signálem, že lidé diagnózu a léčbu této nemoci zanedbávají, je fakt, že se za posledních dvacet let počet zlomenin kyčle více než zdvojnásobil. Nemluvě o tom, že 20 % postižených zemře a 50 % se pak neobejde bez asistenční péče.

Co nemoc urychluje



Naše kosti sílí a houstnou přibližně do 30 let. Pak už jen ubývají. Různě rychle. To ovlivňuje hlavně věk a další faktory.

Například kouření, přílišné pití alkoholu nebo kávy, které mají negativní vliv na vstřebávání vápníku. K nadměrnému vylučování tohoto minerálu přispívá i přílišné solení.

Na hustotu, a tedy i pevnost kostí, má navíc vliv sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu.

Méně známými, ale častými příčinami osteoporózy jsou předčasná menopauza (před 45. rokem), poruchy menstruačního cyklu a u mužů snížení testosteronu.

Ale také užívání některých léků: kortikoidů na záněty, heparinu na ředění krve nebo tyroxinu na štítnou žlázu.

Řídnutí kostí mohou urychlit i určité choroby: cukrovka, revmatoidní artritida, onemocnění krve, jako je leukémie, nebo nemoci, které vyvolávají špatné vstřebávání látek z potravy (Crohnova a Cushingova choroba aj.).

Hlídat si hustotu kostí musí žena také tehdy, když jí lékaři odstraní vaječníky.

Vápník, vitamín D a pohyb



Kosti posiluje pohyb, který ale musí být odpovídající věku a zdravotnímu stavu. S tím vám pomůžou na rehabilitaci ve speciálních centrech (např. vstj.cz). Důležitý je i pestrý jídelníček, ve kterém máme dost vitamínů a minerálů, zejména pak vápníku.

Dostatek vápníku bývá hlavně v mléce, mléčných výrobcích a zejména pak v tvrdých sýrech. Ale také v máku, sardinkách a v některých dalších potravinách. Pro jeho správné vstřebávání jsou potřeba i další prvky, hlavně vitamín D a K2 (první zajišťuje vstřebávání minerálu do krve, druhý ovlivňuje to, aby se dostal tam, kam má: do kostí a do zubů).

Jak mít dostatek těchto látek? Většinu vitamínu D si organismus vytváří díky tomu, že na kůži dopadá sluneční záření. Problém nastává v zimě, kdy je méně slunečních dnů a lidé, zejména ti starší, zůstávají častěji doma.

Pozor na krémy a make­-up



Zkomplikovat tvorbu vitamínu D mohou i ochranné opalovací krémy. Ten s ochranným faktorem 8 sníží tvorbu vitamínu D až o 95 procent a krém s faktorem 15 ji eliminuje téměř na nulu.

Ochranný faktor 20+ obsahuje značná část make-­upů. Chrání tak sice pokožku žen před stárnutím způsobeným slunečním zářením, ale snižuje tvorbu vitamínu D. Podle odborné studie trápí jeho nedostatek 59 procent populace a 25 procent lidí má dokonce extrémně nízkou hladinu této látky. Pokud jde o potraviny, najdeme vitamín D v rybím tuku, mléce a v játrech.

Vitamín K2 zčásti syntetizují bakterie, které normálně kolonizují tlusté střevo. Zbytek získáváme z potravin, které obsahují živočišné tuky (máslo, sádlo, smetana…). Méně vydatným zdrojem jsou rostlinné oleje (olivový, řepkový nebo třeba ten ze sóji) a rostlinné tuky, které nejsou ztužené.

Pohyb, jídelníček, ale i léky

Jak si upravit jídelníček při osteoporóze, to se dočtete v knize Odvápnění kostí čili osteoporóza od Pavly Řehořkové a Moniky Špičkové. Do jaké míry vám mohou pomoci populární přípravky, které obsahují třeba mikronizovaný vápník z vaječných skořápek, aby se v tenkém střevě snáz vstřebal, o tom se poraďte se svým lékařem. U rozvinuté choroby je obvykle potřeba silnější kalibr, a to jsou léky.