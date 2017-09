„Moje tělo bylo uvnitř poškozeno, cítila jsem proto větší tlak, abych navenek vypadala atraktivně. Začala jsem proto koketovat s modelingem, pozornost, které se mi dostávalo, mě jen utvrzovala v tom, že ji potřebuji. Pak, v roce 2013, přestaly moje léky fungovat, stejně tak i můj trávicí systém. Lékař mi navrhl dočasnou stomii, zákrok, při kterém mi v těle udělají otvor, kterým budou odpadní látky odcházet do speciálního pytlíku upevněného na mém těle. To mě děsilo, proto jsem to odložila, moje zdraví se ale i nadále zhoršovalo. V srpnu 2015 jsem podstoupila operaci,” popisuje mladá žena svůj životní příběh.

„Na své tělo jsem se dva dny nepodívala. Když jsem se poprvé viděla nahá, pomyslela jsem si: Jak tohle před lidmi schovám? Jak můžu být sama sebou s touhle věcí, která ze mě visí?” uvedla.

Dlouhé týdny po operaci se schovávala před lidmi. Po zákroku u ní docházelo při vyprazdňování k produkci pachů a zvuků, které nedokázala ovládat. Těžkým oříškem bylo rovněž oblékání. Krátké topy, upnuté šaty, nic z toho nemohla nosit. Začala tak v šatníku hromadit co největší a nejtmavší kusy oblečení.

„Jasným světlem mého života se stal můj manžel. Potkali jsme se v roce 2007, byl tu pro mě v časech dobrých i zlých. Nikdy mi nepřestával říkat, jak jsem krásná, s vývodem, nebo bez něj. Abych byla upřímná, náš sexuální život dostal dost zabrat. Mít sex, když se sexy necítíte, bylo těžké. Přepadaly mě děsivé myšlenky, že si najde někoho jiného. Někoho, kdo není nemocný, někoho, kým sem dřív bývala i já. Všechna tahle nejistota nás nakonec donutila k mnohem lepší komunikaci, díky které se nyní cítím spokojeněji,” vysvětluje mladá žena své pocity.

„Po tom všem jsem si nakonec uvědomila, že mě nedefinuje můj vzhled, ale moje síla. Zdravé tělo je sexy tělo, a umělý vývod mě udržuje zdravou. Pokud ho budu potřebovat natrvalo, smířím se s tím. Už teď mi nedělá problém si znovu obléct bikiny. Můžu ukázat celému světu a dalším ženám, že nemoc, kterou trpíme, nedefinuje to, jaké ve skutečnosti jsme,” uzavírá svůj příběh mladá žena.